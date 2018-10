RavenQuest bringt neue Cannabismarken mit einzigartigen Erfahrungen auf den Markt

Der 17. Oktober 2018 könnte in die Geschichtsbücher eingehen, zumindest in Kanada. Denn an diesem Tag wurde der Cannabisgebrauch für die Kanadier nicht nur zur medizinischen Anwendung erlaubt, sondern auch für den Privatgebrauch.





Dem kanadischen Cannabis-Unternehmen RavenQuest BioMed Inc. (ISIN: CA7543871080 / CSE: RQB) kommt das gerade recht. Denn das Unternehmen hat zwei neuartige Vorzeigemarken auf den Markt gebracht, welche im Rahmen der Legalisierung für erwachsene Freizeitanwender in Kanada im Angebot sind.





Im Zuge der Markenentwicklung kollaborierte RavenQuest mit ‚Victims of Advertising‘ (‚VoA‘) und erlangte dank deren tatkräftiger Unterstützung ein umfassendes Verständnis über seine Zielmärkte, was wiederum bei der Markenentwicklung im Hinblick auf eigene, äußerst attraktive Kundensegmente von Vorteil war. ‚VoA’ brachte konkret eine umfangreiche Expertise bei der Entwicklung und Einführung der Marken zusammen mit einer klaren, umsetzbaren Strategie und einer kreativen Vision ein. Viele führende Unternehmen aus den Bereichen (Bio-)Technologie, Tourismus und vor allem aus dem Bereich Cannabis arbeiten aus diesen Gründen mit ‚VoA‘ zusammen.





Die Cannabisangebote von RavenQuest - https://www.youtube.com/watch?v=d4jq1fTi6mY - sollen Kunden bei einer ganzheitlichen Cannabiserfahrung begleiten. Jede Erfahrung beginnt mit einer sorgfältigen Auswahl einer geeigneten Sorte. Die „Reise“ beginnt mit einem inspirierenden Verpackungsdesign und führt schließlich zu einer qualitativ hochwertigen, vorhersehbaren und wiederholbaren Erfahrung, die nur durch wissenschaftlich fundierte Anbaumethoden erreicht werden kann, für welche RavenQuest bekannt geworden ist.





Daher geht das Unternehmen davon aus, mit den beiden Produkten ‚Lore Cannabis‘ und ‚Bloomera’ den Nerv der Konsumenten zu treffen.





‚Lore’-Cannabis – „Tell Your Story“





Die erste Vorzeigemarke, ‚Lore Cannabis‘, ist ein Luxusangebot für ein anspruchsvolles weibliches Publikum über 30. Das Konzept von ‚Lore Cannabis‘ basiert auf dem charakteristischen persönlichen Wunsch, „unsere Geschichte zu erzählen“, neue Episoden zu kreieren und sich durch das Teilen dieser mit seinem Umfeld zu verbinden.









‚Lore’-Cannabis bietet fünf einzigartige Erfahrungen:





„It‘s My Time“ erinnert an einen Filmabend oder an ein angenehmes warmes Bad.

„The Weekend“ bietet das Gefühl, von allem weit entfernt zu sein und die automatische Antwortfunktion des E-Mail-Kontos aktiviert zu haben.

„A Night out“ ist wie ein Tanzabend oder ein schlichtes Abendessen und eine Unterhaltung mit Freunden im Lichte der Stadt und der Sterne.

„Dream Weaver“ ruft Bilder eines friedlichen, erholsamen Schlafs hervor.

„Life on Venus“ bietet eine Genusserfahrung von allem, was unsere Vorstellungskraft bewirken kann.











‚Bloomera’-Cannabis – „Want What You Want“





RavenQuests zweite Vorzeigemarke, ‚Bloomera‘-Cannabis, ist ein reines, einfaches und erschwingliches Angebot, das sich vorwiegend an Männer über 30 richtet, die nach Produkten suchen, welche genau das bewirken, was sie bewirken sollen, aber auch nach Marken, die genau das halten, was sie versprechen. Diese Herren, auch Damen, sind hervorragenden Produkten nicht abgeneigt und stolz darauf, etwas Gutes gefunden zu haben, das wirklich funktioniert. Der typische ‚Bloomera‘-Konsument „möchte, was er will“.









‚Bloomera‘ bietet drei einzigartige Kundenerfahrungen:

„I Want to Sleep“

„I Want to Chill“

„I Want to Lift off“







Sowohl ‚Lore’- als auch ‚Bloomera‘-Cannabis sollen auf dem Freizeitmarkt für Erwachsene verfügbar sein – zunächst über eine Lieferabsichtserklärung mit dem ‚British Columbia Liquor Distribution Branch’ (‚BCLDB’), kurze Zeit später dann in ganz Kanada.





George Robinson, CEO von RavenQuest, ist davon überzeugt, dass eine Marke nur so gut wie das ihr zugrundeliegende Produkt sein kann: „Wenn man eine gute Mahlzeit möchte, sollte man mit guten Zutaten anfangen. Wenn man einen guten Wein möchte, sollte man mit guten Trauben arbeiten. Und wenn man eine außergewöhnliche, beständige und wiederholbare Erfahrung haben möchte, sollte man mit einer außergewöhnlichen Cannabispflanze beginnen“, so der Firmenchef, der dann noch ergänzte, dass RavenQuest seinen Kunden eine tolle Erfahrung mit frisch gepresstem Orangensaft und allen positiven Nebenwirkungen biete.





„Alles, was wir tun – von unserer bahnbrechenden Cannabisforschung an der McGill University über das ultramoderne Design in unseren Installationen sowie unser Know-how dank erstklassiger, international geschulter Pflanzenwissenschaftler bis hin zu unserer präzise kontrollierten, automatisierten Aufzuchtumgebung ‚Orbital Gardens’ – machen wir, um unseren Kunden eine perfekte, konstante und wiederholbare Erfahrung zu bieten,“ veranschaulichte Robinson. RavenQuests Grundfeste bestehe seit jeher in der „Fokussierung auf die Pflanze“ und darum freue man sich umso mehr, den Höhepunkt dieses Engagements in Form der beiden wunderbaren, neuen Marken endlich liefern zu können, ergänzte Robinson im Rahmen der Vorstellung der neuen Produkte.





RavenQuest hat eine solide Einführung seiner Verbrauchermarken geplant, angefangen mit der Vorstellung an die breite Öffentlichkeit auf der Vancouver Fall Home Show vom 18. bis 21. Oktober im ‚Vancouver Convention Center’ in der Innenstadt. Die Messeleitung rechnet mit über 40.000 Besuchern und stellt den Auftakt zahlreicher Termine und Auftritte in ganz Kanada dar.





