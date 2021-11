Rational – Startet die Aktie jetzt die nächste dynamische Bewegung nach Norden?

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

Breakout Trading-Strategie



Symbol: RAA ISIN: DE0007010803



Rückblick: Der Weltmarktführer für Profi-Kochsysteme wurde in der Pandemie hart abgestraft. Rational ist ein führender Anbieter von Geräten und Dienstleistungen für die Speisezubereitung in Groß- und Gewerbeküchen. Die Aktie konnte sich zwischenzeitlich wieder erholen und zog im August auf ein neues Allzeithoch, auf welches abermals eine tiefe Korrekturbewegung folgte. Mittlerweile konnte sich das Papier des Profi-Küchenspezialisten wieder über dem EMA-50 stabilisieren.

Meinung: Rational verzeichnete im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 23%, was auf eine verbesserte Auftragslage zurückzuführen ist. Aufgrund der aktuellen Lieferschwierigkeiten konnte Rational den hohen Auftragsbestand nicht erfüllen und so noch nicht das volle Potential ausschöpfen. Wenn die Bullen weiter am Ball bleiben, könnte die Aktie nach dem Breakout aus dem 900-EUR-Bereich weiter dynamisch nach oben, in Richtung der alten Höchststände ziehen.

Chart vom 08.11.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 902.80 EUR



Setup: Bei Kursen über den Kerzen der letzten Woche, könnte sich die Eröffnung einer Long-Position lohnen. Aggressivere Trader könnten den Trade unter den Kerzen der letzten beiden Tage absichern, während defensivere Trader hier das Niveau unter dem EMA-50 wählen würden.

Meine Meinung zu Rational ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in RAA



