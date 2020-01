Rational: Heiße Sache?

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

Dem Küchenausstatter Rational ist zum Wochenbeginn der Ausbruch aus der bisherigen Seitwärtsbewegung zwischen 708 und 726 Euro gelungen. Angetrieben wurde die Aktie dabei von einer erneuerten Kaufempfehlung mit einem gleichzeitig erhöhten Kursziel bei nun 789 Euro. Die zuständige Analystin sieht dabei insbesondere Wachstumschancen in den USA und Asien, wo Rational mit seinen Kombigarern noch ein hohes Potenzial erschließen könnte.



Indes: Ganz ohne Risiko dürfte die inzwischen erreichte Bewertung nicht sein. Mit einem aktuell geschätzten KGV von 44 für dieses Jahr ist schon viel von dem tatsächlichen Wachstumstempo bei Rational eingepreist, womöglich sogar zu viel. Im zurückliegenden dritten Quartal hatte der Großküchenausstatter ein Umsatzplus von 9% und beim EBIT von 20% geschafft. Das ist in der Aktie schon sehr gut bezahlt. Sollte Rational – wie erwartet – in ähnlichen Größenordnungen das vierte Quartal 2019 abgeschlossen haben, könnte es angesichts der hohen Bewertung schnell zu einem „Sell on good news“ kommen.



Im Ergebnis: Nach der beeindruckenden Rallye der vergangenen 5 Jahre, insbesondere der letzten 12 Monate, wäre es wohl angebracht, hier wieder einmal etwas Luft aus der Bewertung abzulassen. Wenn dies geschieht, würde Rational aufgrund seiner fundamentalen Stärke aber durchaus wieder zum Kaufkandidaten avancieren. Aktuell ist der Wert schlicht zu teuer – trotz des positiven Signals von der Charttechnik.