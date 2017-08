Ratio-Chart DAX®-Kursindex/Euro Stoxx 50® (Monthly) - Deutsche Outperformance adé

Deutsche Outperformance adé





An dieser Stelle wollen wir explizit die relative Betrachtung zwischen dem DAX® auf

der einen und dem Euro Stoxx 50® auf der anderen Seite anstellen. Im oberen Teil des

Charts, welcher die Kursentwicklung der beiden Standardaktienindizes seit Ende der

1990er-Jahre wiedergibt, können Anleger bereits erkennen, wie sich die Schere insbesondere

seit der Hausse von 2009 zugunsten des DAX® geöffnet hat. Der relative Chart in der

Mitte verdeutlicht allerdings, dass sich die deutschen Standardwerte bereits seit

2003 besser entwickeln als ihre europäischen Pendants. Zumindest der steile Aufwärtstrend

seit dem Jahr 2009 wurde nun aber gebrochen. Da dieses charttechnische Signal durch

ein Ausstiegssignal im Verlauf des MACD bestätigt wird, dürfte u. E. die Phase der

Outperformance der deutschen „blus chips“ zu Ende gegangen sein. Zumindest relativ

dürften sich der Euro Stoxx 50® in den nächsten Monaten besser entwickeln. Bei rund

1,5 befindet sich im Ratio-Chart die nächste Unterstützung. Auf diesem Niveau bildet

der langfristige Aufwärtstrend zusammen mit verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten eine

wichtige Kreuzunterstützung.





















Ratio-Chart DAX®-Kursindex/Euro Stoxx 50® (Monthly)











































