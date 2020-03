Ran an Goldaktien

Jetzt heißt es Positives aus der Viruskrise zu ziehen. Einmal durch Investments in Goldaktien und einmal durch den Abstand, der uns Menschen näherbringt





Es gibt, was die Viruskrise anbelangt auch Hoffnung. In China wird die Produktion langsam wieder hochgefahren. In Italien scheinen die Zahlen bei den Neuinfektionen und auch den Todesfällen zurückzugehen, ebenfalls in Österreich. Hatte die Krise in China den Höhepunkt nach etwa 50 Tagen erreicht, so könnte dies bezüglich Italien nach rund 43 Tagen eingetreten sein.







In Deutschland könnte es durch die Ausgangsbeschränkungen hoffentlich auch bald zu einem Abflachen der Neuinfektionen kommen, auch wenn uns das Virus wohl noch einige Zeit begleiten wird. Goldaktien dürften das Investment der Stunde sein. Denn der Goldpreis wird weiter steigen, damit der Wert der Goldgesellschaften. Dies lehrt uns die Geschichte.







Möglich wäre ein Investment beispielsweise in Aurania Resources oder Osisko Gold Royalties. Aurania Resources betreibt sein spannendes The Lost Cities-Cutucu Projekt in den Anden in Ecuador. Eine Mischung aus historischen Daten und modernster Technik haben bereits zu guten Bohrergebnissen bei Gold und Kupfer geführt.







Osisko Gold Royalties besticht durch die der Royalty-Gesellschaft innewohnende Diversifizierung. Mehr als 135 Lizenzen und Edelmetallabnahmen sorgen für Erfolge.







Der gerade wieder einmal veröffentlichte World Happiness Report der Vereinten Nationen misst das Glücksbefinden in der Welt. Wie immer sind die Skandinavischen Staaten ganz vorn, Deutschland ist auf Platz 17. Die Jahre 2018 und 2019 waren die Grundlage. Die Krisenzeit fehlt dabei. Die Autoren des Reports gehen aber davon aus, dass die Corona-Krise paradoxerweise zu einem höheren Glücksempfinden führen wird. Denn trotz des verordneten Abstands rücken die Menschen näher zusammen, indem sie sich helfen, mehr über Medien kommunizieren. So gibt es in jeder Krise auch etwas Gutes.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/) und Osisko Gold Royalties (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/