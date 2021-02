Rally oder Crash?

Die Erwartungshaltung vieler Analysten verliert immer mehr an Zwischengrautönen und entwickelt sich zunehmend zu einem klaren Schwarz beziehungsweise Weiß. Während die einen darauf verweisen, dass das billige Geld mangels Alternative weiterhin die Aktien befeuern sollte, sehen andere immer mehr Gefahren und warnen vor einer größeren Korrektur bis hin zu einem erneuten Crash.Zunächst zu den Börsenbullen, welche die feste Überzeugung weiter steigender Notierungen vertreten. Hier ist das gewichtigste Argument die unfassbar hohe Liquidität, welche zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie in die Märkte gepumpt wurde. Da die Zinsen extrem niedrig sind bzw. teilweise sogar mit Strafzinsen auf Guthaben gerechnet werden muss, „möchte“ dieses Geld entweder veranlagt oder verkonsumiert werden. Von beiden Vorgehensweisen sollte der Aktienmarkt profitieren.„Zum Ausstieg wird nicht gepfiffen“, lautet eine alte Börsenregel. Vielmehr gilt es auf entsprechende Signale zu achten. Dies ist umso schwieriger, wenn das Umfeld und die Medien überzeugte Börsenbullen sind. Es gilt daher, genau diese Momente zu erkennen, in denen auch fachfremde Medien plötzlich über den Aktienmarkt berichten, wenn die Kursziele aberwitzig werden, wenn viele Anfänger den Aktienmarkt entdecken und diese dann das „Anlegen“ übergehen und gleich mit dem „Zocken“ beginnen. Häufig kommt man dann in normalen Gesprächen auch auf „Anlagemöglichkeiten“ bzw. „heiße Tipps“. Die Stimmung ist dabei ebenso euphorisch wie die fundamentalen Bewertungen teuer sind. Geblendet wird man dann durch Argumente, dass die Bewertungsmodelle nicht mehr in die aktuelle Zeit passen und daher veraltet und fehlerhaft sind.Im Moment gilt es noch „den Bullen zu reiten“, der ab Mitte März eine weitere Aufwärtsbewegung in Aussicht stellt. Allerdings sollte man dabei auch immer wieder auf die Punkte achten, die auf einen überhitzten Markt hindeuten. Behält man in der dann vorherrschenden Euphorie einen klaren Kopf und erinnert sich an die Zeichen, umgeht man auch größere Verluste. Oder um mit einer weiteren Börsenweisheit zu enden: „An Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben“.Eine erfolgreiche Börsenwoche wünscht IhnenStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

