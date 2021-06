Rally im Juni, Korrektur im Juli?

In den USA war die Inflationsrate im April überraschend stark auf 4,2 Prozent geklettert. Noch im Februar lag diese bei 1,7 Prozent und verdeutlicht, wie rasch die Teuerungsrate nach oben klettern kann, wenn sie erst einmal angesprungen ist. Damit ist die USA aber nicht allein. Zur Wochenmitte teilte das Statistische Bundesamt mit, dass die Inflationsrate im Mai hierzulande auf 2,5 Prozent geklettert ist. Sollte der Trend zu weiter steigenden Verbraucherpreisen weiter anhalten, erhöht sich der Druck auf die Notenbanken, doch eher früher als später zu reagieren. Damit müsste das billige Geld nach und nach aus dem Markt genommen werden, welches die Aktienmärkte seit der Finanzkrise im Jahr 2008 in mittlerweile schwindelerregende Höhen getrieben hat!Was momentan allerdings noch nicht ganz ins Bild einer oberen Trendwende passt, ist die noch zu verhaltende Stimmung. Seit April dürfte der eine oder andere Anleger auf hohem Niveau Kasse gemacht und Gewinne realisiert haben. In der Regel kommt es aber am Ende von Trendbewegung zu einer Art finalem Gipfelsturm, welcher dann auch mit sehr ausgeprägtem Optimismus verbunden ist. Genau dies ist aktuell nicht zu beobachten. Sollten die Aktienmärkte daher in Kürze noch etwas anziehen, könnte sich der Kaufdruck rasch wieder erhöhen. Dann würden genau die Anleger entgangenen Gewinnen hinterherschauen, die bereits jetzt ausgestiegen sind. Der Druck, dann noch einmal auf den fahrenden Zug aufzuspringen, dürfte in diesem Fall entsprechend deutlich zunehmen. Dies könnte dann zu der finalen Bewegung führen, die zuvor beschrieben wurde. Schließlich wäre aus saisonaler Sicht von Ende Juni bis Mitte Juli noch einmal mit einem festeren Abschnitt zu rechnen, bevor die Aktienmärkte dann im August und September häufig auf Taustation gehen. In diesem Jahr hat sich bei der Saisonalität allerdings eine Verschiebung um rund drei Wochen gezeigt. Daher könnte der genannte Anstieg bereits Anfang Juni zünden.Die Faktoren, die für eine weiterhin anziehende Inflationsrate sprechen, sind nicht von der Hand zu weisen und dürften sich in den kommenden Wochen und Monaten belastend auf den Aktienmarkt auswirken. Sollte es tatsächlich zu einem raschen und heftigen Anstieg kommen, bei dem auch die Stimmung euphorische Züge annimmt, liegen dann auch genügend Hinweise für eine bevorstehende Trendwende vor. Diese würde sich mit ausgewählten Short-Zertifikaten auch gewinnbringend handeln lassen.Eine erfolgreiche Börsenwoche wünscht IhnenStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

