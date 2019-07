Rally bei Gazprom setzt sich fort – Schweizer Aktien vom Handel ausgesetzt

In dieser Woche sind die Umsätze relativ dünn am amerikanischen Aktienmarkt. Dies liegt daran, dass am Donnerstag der Tag der Unabhängigkeit gefeiert wird. Da bleibt die Börse geschlossen und auch am Vortag wurde eine halbe Börsensitzung abgehalten. Dennoch schaffte es der Markt auf Rekordniveau zu schließen. Besonders am Mittwoch kam die Phantasie einer möglichen Zinssenkung in den USA auf. Der Dow Jones beendete am Mittwoch den Handel bei 26.966 Punkten und damit 430 Punkte höher gegenüber der Vorwoche. Die Aktie von FuelCell (WKN: A2PKHA) wurde in dieser Woche wieder entdeckt und man könnte meinen, dass Totgesagte länger leben. Der Aktienkurs schoss innerhalb von drei Handelstagen von 0,15 Euro auf fast 0,90 Euro in Höhe. Zum einen gab es Neuigkeiten über ein neues Projekt und zum anderen scheinen einige Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt worden zu sein, die auf eine Pleite des Unternehmens spekulierten. Es bleibt also abzuwarten, ob der Kursanstieg nur ein Strohfeuer ist oder nicht.Sommerliche Flaute herrscht auch in dieser Woche am japanischen Aktienmarkt und der Nikkei 225 klettert um 364 Zähler und schließt bei 21.702 Punkten. Der Aktienkurs von SoftBank (WKN: 891624) wird momentan nur von der Nachrichtenlage von dem geplanter Merger der amerikanischen Mobilfunkanbieter Sprint (WKN: A1W1XE) und T-Mobile US (WKN: A1T7LU) bewegt. Momentan sieht es so aus als ob die amerikanische Aufsichtsbehörde der Fusion unter Auflagen zustimmen wird. Die Aktien von SoftBank (WKN: 891624) steigen um fast drei Prozent. Seven & I (WKN: A0F7DY), eine Supermarktkette aus dem Großraum Tokyo, hat am Donnerstag nach Börsenschluss ihren Quartalsbericht veröffentlicht und dieser lag weit über den Erwartungen der Analysten. Die Aktie kann erst am Freitag auf diese Nachricht reagieren, also erst nach dem dieser Bericht verfasst wurde.Die Rally beim russischen Gasriesen Gazprom (WKN: 903276) setzte sich auch in der Berichtswoche weiter fort. Die an der Börse Stuttgart gehandelten ADR’s erreichten am Donnerstagvormittag bei 7,06 Euro den höchsten Stand seit Oktober 2013. Somit steht ein neuerlicher Wochengewinn von zehn Prozent zu Buche. Seit Bekanntwerden der Dividendenerhöhung Mitte Mai legte der Wert um über 60 Prozent zu. Am 17. Juli soll nun der Dividendenabschlag von 0,46 Euro je ADR stattfinden.Die Aktien der italienischen Atlantia (WKN: 913220) haben in den letzten Wochen ihre Achterbahnfahrt wieder aufgenommen. Autostrade per l’Italia (ASPI), an der Atlantia eine 88-prozentige Beteiligung hält, besitzt die Lizenz zum Betrieb der Autobahn in Genua, wo es vor gut einem Jahr zu dem tragischen Brückeneinsturz kam. Die italienische Regierung hält ASPI dafür verantwortlich und will die landesweiten Lizenzen zum Betrieb von Autobahnen zurücknehmen. Nach Aussagen der Regierung sollte dies ohne Kompensation erfolgen, da die Wartung der Brücke nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Atlantia hat für diesen Fall bereits Klagen angedroht. Seit Mitte Mai schwankt der Atlantia Aktienkurs zwischen 21,50 und 24,50 Euro und dürfte auf weitere Nachrichten entsprechend reagieren.Aufgrund der Ende Juni ausgelaufenen Börsenäquivalenz der Schweiz mussten auch an der Stuttgarter Börse die Schweizer Aktien vom Handel ausgesetzt werden. Da sich Brüssel bisher mit der Schweiz nicht auf ein Rahmenabkommen einigen konnte, erkennt die EU die Börse in Zürich nicht als gleichwertig an, aus diesem Grund kam es nun zu diesem Schritt. Über dieses Rahmenabkommen wird seit gut fünf Jahren verhandelt. Es soll die bilateralen Beziehungen regeln, bisher konnte allerdings keine Einigung erzielt werden und auch vor dem Auslaufen der Äquivalenz gab es keine Übereinkunft. Nicht betroffen davon ist die Aktie der ams AG (WKN: A118Z8), die zwar an der Börse in Zürich notiert ist, aber ihren Hauptsitz in Österreich hat. Weiterhin gehandelt werden können die ADR´s verschiedener Schweizer Werte wie zum Beispiel Nestlé ADR (WKN: 883723), Novartis ADR (WKN: 907122), oder Credit Suisse ADR (WKN: 911778). Wie lange dieser Zustand anhält ist noch ungewiss, da die politische Auseinandersetzung zwischen der EU und der Schweiz erst gelöst werden muss.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.