Rainy Mountain - Explorationserfolg löst Kursrallye aus

Die Aktie der Rainy Mountain Royalty (WKN A12CYK / TSX-V RMO) hat an der kanadischen Börse in der vergangenen Woche eine regelrechte Kursparty gefeiert. Mehr als 23 Prozent ging es für die Rohstoffaktie allein am Freitag nach oben. Am Montag wird der Kursgewinn an der deutschen Börse nachvollzogen. Im Tradegate-Handel liegt das Papier bei 0,084 Euro mit mehr als 13 Prozent im Plus.



Der Auslöser der Aktienkursrallye ist eine Nachricht von Rainy Mountain Royalty zum Brunswick-Projekt, das in der bekannten Bergbauregion Timmins in Kanada liegt. Man konnte hier schon zu Beginn des diesjährigen Explorationsprogramms die Zone mit Goldvorkommen deutlich erweitern. Mit geophysikalischen Untersuchungen wollte das Unternehmen zwei porphyrische Vorkommen näher analysieren. Tiefgehende IP-Messungen haben im Rahmen der Rasterarbeiten dabei Erfolg gehabt.



Viele Hinweise auf gute Bohrplätze für Explorationsprogramm





Die Messungen haben Erweiterungen der geophysikalischen Anomalien gebracht. Dabei wurden laut Mitteilung der Gesellschaft „Ladungstrends erweitert, die mit einer Goldmineralisierung und mit pyrithaltigem Serizit-Karbonat-Schiefergestein assoziiert sind". Ein solches Gestein beheimatet in der Region um Timmins immer wieder Goldvorkommen. Sowohl im Osten als auch im Westen des Konzessionsgebietes von Brunswick konnte Rainy Mountain bei den Untersuchungen solche Erfolge erreichen. Im Osten hat man zusätzliche 800 Meter Streichlänge untersucht, im Westen konnte man solche Zonen in einem bis zu 2 Kilometer langen Bereich abgrenzen.Im Westen finden derzeit weitere Messarbeiten statt, die noch im April beendet werden sollen und der Vorbereitung des bereits angekündigten Bohrprogramms dienen. Bereits vorliegende Daten werden zudem neu ausgewertet. Im Osten von Brunswick hat man schon zahlreiche Ziele identifiziert, hinzu kommen die aus den seit einigen Wochen laufenden Arbeiten neu ermittelten Ziele.Finanzierung der Bohrungen gesichertNun müssen die vielen Ziele vom Unternehmen priorisiert werden, um für die anstehenden Bohrarbeiten die Plätze aussuchen zu können, die man mit Vorrang testen wird. Ziel sei es, so viele Daten wie möglich mit Blick auf die Geologie des Brunswick-Projektes zu sammeln. Entsprechend sollen die Bohrungen geplant werden. Die Finanzierung der Explorationsarbeiten haben die Kanadier im Rahmen einer Privatplatzierung gesichert. Ausgegeben wurden Aktien und Optionsscheine mit einer zweijährigen Laufzeit. Letzte berechtigen binnen der ersten zwölf Monate zum Bezug von Aktien der Rainy Mountain Royalty Corp. zu einem Ausgabepreis von 0,15 Dollar, im zweiten Jahr steigt der Preis auf 0,25 Dollar. Im Zuge des Bezugsangebotes konnten die Nordamerikaner mehr als 13,5 Millionen „Units" zu je 0,10 Dollar bei Anlegern platzieren – jede Unit bestand aus einer Aktie sowie einem halben Optionsschein.