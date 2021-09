RXP/USD: Weitere Kursschwäche voraus

XRP/USD (Wochenchart): Kurs auf Mehrwochentief gefallen.

Von Manfred Ries

Montag, 20. September 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Wochenbeginn hin interessant: die …

…Kryptos – hier möchte ich heute auf das Krypto-Paar Ripple vs. US-Dollar (XRP/USD) zu sprechen kommen. Wie fast alle Kryptos, so hat sich auch XRP/USD zuletzt extrem weit von seinem bisherigen Jahreshoch bei 1,96 USD verabschiedet. Bedingt durch die Schwäche an den Finanzmärkten zu Wochenbeginn, gerieten auch die Kryptos stark unter Druck: Bitcoin (BTC/USD) etwa verliert bis zum Abend 7,2 Prozent an Wert auf 44.056 USD. Dies zeigt die Anfälligkeit der Krypto-Währungen im Falle von Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten. Zum Vergleich: Gold (XAU/USD) notiert am Montag 0,5% stärker. Aber zurück zu den Kryptos:

Wie gehts weiter? XRP/USD notiert am Montagabend bei 0,9377 USD und damit ~11% tiefer als noch am Freitag. Das Währungspaar notiert aber noch immer oberhalb seiner 200-Tagelinie. Diese zeigt weiterhin nach oben; spricht also von einer intakten Aufwärtsbewegung in der mittelfristigen Zeitbetrachtung. Doch zu Wochenbeginn wurde ein neues September-Tief ausgebildet; das ist negativ zu bewerten – mit weiteren Kursverlusten bei XRP/USD muss gerechnet werden. Dabei sollten Anleger die Preislinie ~0,80 USD im Auge behalten; dort verläuft der ansteigende MA(200). Anschießend stellen sich die Weichen. Long-Investments in die Kryptos drängen sich im aktuellen Umfeld nicht auf.

XRP wurde als Währung für das Ripple-Netzwerk entworfen (Erscheinungsjahr: 2012). Über Ripple lassen sich Zahlungen in Echtzeit tätigen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenverlauf! Bleiben Sie gesund und trading-aktiv!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

