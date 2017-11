RWE und Nordex – Neuzugänge im Vergleich

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Zwei Discount-Zertifikate finden Sie frisch in unserem Favoritendepot. Die WKN DM62MK läuft auf Nordex, unser Renditeziel beträgt hier 15 Prozent. Auf RWE haben wir die DD0CFN herausgesucht, unser Ziel sind hier neun Prozent Rendite. Der Cap beim Nordex-Discounter liegt bei 7,50, also unterhalb des aktuellen Kurs knapp unter 8 Euro. Die Seitwärtsrendite beträgt 18 Prozent p.a, bei einer Laufzeit bis Juni 2018. Beim RWE-Discounter liegt der Cap mit 20 Euro ebenfalls leicht unter dem aktuellen Kurs. Die Seitwärtsrendite beträgt hier ebenfalls sehr ordentliche 18 Prozent p.a.

Lesen Sie auch unsere Beiträge:

Erdogan planiert die türkische Lira

Air Berlin-Aktie – Dead Man Walking

Nordex, DAX, BASF – Investments für Endrally Part zwei

ProSiebenSat1 – Nachzüglertrade zum Jahresende

Evotec und Aixtron typische Renditebringer

Brent und WTI bieten Renditechancen von 100 Prozent Ergänzend blicken wir auf die Relative-Stärke:

3 DAX-Aktien in der Top-Liste, 2 im Flop-Ranking

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen.

Die Berechnung der Relativen Stärke nach Levy – kurz RSL – erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen. Zusätzlich ist in der Spalte DIX der Abstand der Aktie zur 200-Tage-Linie in Prozent angegeben.

Name Kurs %Änd. DIX RSL SLM SOLUTIONS GRP AG 45,18 -0,638 23,124 1,282 SILTRONIC AG NA O.N. 140,1 4,12 68,32 1,26 AIXTRON SE NA O.N. 14,57 0,241 104,434 1,243 PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 169 1,02 31,48 1,2 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 170,4 3,02 22,35 1,17 A.SPRINGER SE VNA 65,44 1,74 22,04 1,16 LUFTHANSA AG VNA O.N. 28,91 0,347 49,444 1,154 COMPUGROUP MED.SE O.N. 56,62 1,4 20,92 1,15 WACKER CHEMIE O.N. 142 2,49 32,96 1,15 INFINEON TECH.AG NA O.N. 25,28 3,289 28,923 1,143

Name Kurs %Änd. DIX RSL EVOTEC AG O.N. 13,56 1,194 1,575 0,745 DRAEGERWERK VZO O.N. 72,29 3,43 -22,15 0,79 NORDEX SE O.N. 7,527 3,237 -37,82 0,814 GFT TECHNOLOGIES SE 12,065 1,387 -29,945 0,824 STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 3,35 1,793 -23,22 0,894 FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 62,35 -0,8 -14,84 0,9 KION GROUP AG 66,61 1,97 -1,48 0,9 TELEFONICA DTLD HLDG NA 4,09 -1,446 -6,941 0,912 THYSSENKRUPP AG O.N. 22,085 -0,786 -7,882 0,921 K+S AG NA O.N. 19,635 0,179 -10,658 0,931