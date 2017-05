RWE erwägt Veräußerung der Tochter Innogy

RWE könnte bald seine Anteile an der Tochtergesellschaft Innogy an den französischen Versorger Engie veräußern, im Gegenzug würde RWE sich an Engie beteiligen. Die Aktien von RWE und Innogy stiegen als Reaktion auf die Gerüchte am Freitag an. Anleger können von einer weiteren positiven Kursentwicklung mit der Aktienanleiheprofitieren. Alternativ empfehlen wir das Capped Bonus-Zertifikat. Bären greifen zum Put VN79E4 aus unserer-Liste.

Derzeit prüft RWE offenbar eine milliardenschwere Allianz mit dem französischen Versorger Engie. RWE könnte seine Beteiligung an der Ökostromtochter Innogy an Engie abgeben und würde sich im Gegenzug dazu an Engie beteiligen, so informierten vertraute Investmentbanker die Nachrichtenagentur Reuters. Allerdings habe es bisher noch keinerlei konkrete Gespräche zwischen den Parteien zu dieser Thematik gegeben.

RWE ist mit rund 77 Prozent an Innogy SE beteiligt. RWE-CEO Rolf Martin Schmitz kündigte jedoch bereits an, dass eine Veräußerung der Anteile von Innogy nur vorstellbar sei, sofern RWE etwas „Besseres“ daraus machen könne.

Nach der Ankündigung von Engie-CEO Isabelle Kocher das Geschäft der Erneuerbaren Energie auszubauen, wäre eine Beteiligung an Innogy eine willkommene und seltene Gelegenheit. Derzeit suchen sehr viele Versorger nach Zukaufsmöglichkeiten im Bereich der Erneuerbaren Energien. Innogy ist derzeit rund 14 Milliarden Euro wert. Der RWE-Anteil an einem kombinierten Unternehmen aus Engie und Innogy könnte bei rund einem Drittel liegen. Engie hat aktuell einen Börsenwert von 33 Milliarden Euro.

Verpassen Sie nicht unsere Webinare diese Woche …

Dienstag, 30.05, 18:00 Uhr: Euer Egmond – Hier gehts zur Anmeldung…

Dienstag, 30.05, 19:00 Uhr: Kerzen, Trend und Sentiment – das Chart-Webinar – Hier gehts zur Anmeldung…

Mittwoch, 31.05, 18:00 Uhr: Die Finanzmarktrunde – Hier gehts zur Anmeldung…

Aktien auf dem Sprung

Aufgrund der Spekulationen wurden die Aktienkurse von RWE und Innogy am Freitag angespornt. Die RWE Aktie stieg bis auf EUR 16,85 , soviel wie seit August 2015 nicht mehr. Seit Beginn des Jahres konnte die RWE Aktie rund 41 Prozent zulegen. Auch die Innogy-Aktie rückte als einer der Favoriten des MDax um 4,48 Prozent auf EUR 35,00 nach oben.

Quelle: Vontobel / eigene Recherche

Lesen Sie auch: RWE – unerwartete Sensation