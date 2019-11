RWE bastelt weiter am Kaufsignal

Aktien des Energieversorgers RWE beschreiben bereits die neunte Woche innerhalb einer abwärts gerichteten Konsolidierung, diese allerdings präsentiert sich als potenziell bullisch Flagge und könnte in ein Folgekaufsignal münden. Aktionäre sollten dem aktuellen Kursbereich jetzt deutlich größere Beachtung schenken.

Das nun auf erneuerbare Energien spezialisierte Unternehmen RWE und dessen Aktienverlauf befindet sich seit September 2014 in einem intakten Aufwärtstrend, dieser brachte die Notierungen zuletzt bis auf ein Verlaufshoch von 28,81 Euro und somit ein 5-Jahres-Hoch aufwärts. Anfang Oktober stellte sich jedoch eine korrektive Phase in der Aktie ein und drückte die Notierungen zeitweise bis knapp an die vorausgegangene Unterstützung aus dem Frühjahr 2019 um 25,00 Euro abwärts. Seit gut zwei Wochen steigt das RWE-Papier wieder merklich und nähert sich seiner oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung an. Die vorliegende Konsolidierung erinnert dabei sehr stark an eine bullische Flagge, die in der Charttechnik häufig in Trendrichtung aufgelöst werden und sich hierdurch belastbare Handelsansätze ergeben. Noch allerdings liegt keine eindeutige Signallage vor, etwas müssen sich Investoren nach technischen Maßstäben für ein mustergültiges Kaufsignal noch gedulden.

27,15 EUR im Fokus

Damit das defensive Wertpapier von RWE seinen übergeordneten Aufwärtstrend wieder aufnehmen kann, muss die aktuell laufende Konsolidierung erst beendet werden. Daher kommen weitere Zugewinne im Papier nach technischen Maßstäben bei einem nachhaltigen Anstieg mindestens über 27,15 Euro zustande, in diesem Fall könnte RWE rasch an seine Jahreshochs bei 28,81 Euro erneut anknüpfen. Die nächstgrößere Hürde verläuft indes um 30,00 Euro und könnte bei einem vorliegenden Kaufsignal durchaus in einem Zug mitgenommen werden. Damit Investoren nicht von einem immer geringer werdenden Hebel bei einem potenziellen Long-Investment ausgebremst werden, könnte die Verwendung eines Faktor-Zertifikates von Vorteil sein. Ebenfalls von einer weiter steigenden RWE-Aktie überzeugte Anleger können hierzu beispielsweise auf das Faktor Zertifikat Long auf RWE WKN VS89L6 zurückgreifen und von einem konstanten Hebel von 8,0 profitieren. Für einen Abbruch der kurzfristigen Anstiegsphase müsste hingegen die Mehrfachunterstützung zwischen 23,31 und 24,30 Euro unterschritten werden. In diesem Fall dürften der 200-Wochen-Durchschnitt sowie die dort befindliche Horizontalunterstützung um 21,30 Euro als Support zum Tragen kommen. Aber selbst hierdurch würde der langfristige Aufwärtstrend bestehend seit 2014 nicht in Gefahr geraten, dieser verläuft nämlich erst um 17,00 Euro herum.

RWE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf RWE Strategie für steigende Kurse WKN: VS89L6

Typ: Faktor akt. Kurs: 4,62 - 4,64 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 100,00 Euro

Basiswert: RWE AG ST Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 26,88 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 5,80 Euro Faktor: 8,0

Kurschance: + 25 Prozent Vontobel Zertifikate

