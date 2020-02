RWE auf 7-Jahreshoch

Der wachsende Anteil an Strom aus erneuerbarer Energie im Produktmix von RWE und steigende Strompreise verhelfen dem Stromproduzenten zu beachtlichen Kurssteigerungen. Auch das Damoklesschwert Corona-Virus lässt Anleger kurzfristig in sichere Werte wie RWE flüchten.

Die Aktie des Energiekonzerns RWE kletterte vergangene Woche um 4 Prozent nach oben und konnte sich deutlich vom DAX absetzen. Mit 34,44 Euro lag das Papier auf dem höchsten Stand seit mehr als sieben Jahren. Grund ist die zunehmend risikoaverse Haltung der institutionellen Marktakteure aufgrund der drohenden Corona-Pandemie und der dadurch einhergehenden Produktionsausfälle. In diesem schwierigen Marktumfeld wird in als sicher geltende Anlagen investiert. Dazu zählt auch RWE, da der Energiekonzern immer mehr den Bereich erneuerbaren Energien ausbaut. RWE werde in drei Jahren ein Drittel seiner Kohlekraftwerkskapazität vom Netz nehmen, bis 2030 sogar zwei Drittel. Bis 2040 solle RWE klimaneutral sein.

Zum Chart

Nach der jahrelangen Phase von Kursverlusten durch die Unsicherheit der Energiewende in Deutschland bildete sich im Zeitraum Oktober 2015 bis Mai 2016 ein Boden heraus, der unten bei 10,31 Euro begrenzt ist. Ab Mitte 2016 schwenkt der Kurs in einen bis heute gültigen Trend nach oben ein. Auf dem Weg nach oben konnten die Widerstände bei 26,13 Euro und 31,80 Euro überwunden werden. Der Kursgewinn ausgehend vom letzten Widerstand bei 31,80 Euro entwickelte sich innerhalb des Fibonacci-Retracements bis zur Marke bei 34,29 Euro. Die nächsten markanten Punkte in steigender Richtung liegen bei 35,80 Euro und 36,59 Euro. Neben dem starken Supportlevel bei 31,80 Euro bildet auch die magic number 33 Euro einen Widerstand aus.

RWE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 35,80 // 36,59 Euro Unterstützungen: 33,00 // 31,80 Euro

Fazit

RWE unternimmt einiges, um die Kohleverstromung durch klimaneutrale Stromerzeugung zu substituieren. Dadurch hält sich die Firma auch am Radar Institutioneller Anleger, die nicht mehr in CO2-Schleudern investieren wollen.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN JM5HFR) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der RWE-Aktie erwarten, überproportional von einem Hebel von 8,4 profitieren und das Ziel bei 36,59 Euro ins Auge fassen (0,65 Euro beim Turbo-Zertifikat). Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 11,30 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 32,38 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,22 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JM5HFR

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,33 - 0,35 Euro

Emittent: JP Morgan Basispreis: 30,50 Euro

Basiswert: RWE KO-Schwelle: 30,50 Euro

akt. Kurs Basiswert: 34,37 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 0,65 Euro Hebel: 8,4

Kurschance: + 58 Prozent Quelle: JP Morgan

