RWE-Zertifikate mit bis zu 10%-Chance und 38% Sicherheitspuffer

Obwohl sich der Gesamtmarkt im vergangenen Monat stark entwickelt hatte, geriet die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129), die noch am 8.1.21 bei 38,65 Euro ein 12-Monatshoch erreichen konnte, wegen Gewinnmitnahmen unter Druck und gab bis in den Bereich von 34 Euro nach. Die Nachricht, dass RWE von der britischen Crown Estate den Zuschlag für die Errichtung von zwei Offshore-Windprojekten in der Nordsee mit einer Gesamtkapazität von drei Gigawatt erhalten habe, wurde von führenden Analysten positiv aufgenommen.

Für Anleger, die der RWE-Aktie in den nächsten Monaten zwar eine stabile Kursentwicklung zutrauen und die auch bei stagnierenden oder leicht fallenden Aktienkursen zu hohen Renditen gelangen wollen, könnte ein Investition in Bonus- und/oder Discount-Zertifikate als Alternative zum direkten Aktienkauf interessant sein.

Bonus-Zertifikat mit 10% Chance und 38% Sicherheitspuffer

Das Société Générale-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000SB31KU7) auf die RWE-Aktie mit Barriere bei 21 Euro, Bonuslevel und Cap bei 37,50 Euro, BV 1, Bewertungstag 17.12.21, wurde beim RWE-Kurs von 34,02 Euro mit 33,95 – 33,97 Euro gehandelt. Da das Zertifikat derzeit mit 33,97 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in 11 Monaten einen Bruttoertrag von 10,39 Prozent (=12 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 38,27 Prozent auf 21 Euro oder darunter fällt.

Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat mit dem am 17.12.21 festgestellten Schlusskurs der Aktie – maximal mit 60 Euro – zurückbezahlt.

Discount-Zertifikat mit 7% Chance und 26% Discount

Das Morgan Stanley-Discount-Zertifikat auf die RWE-Aktie (ISIN: DE000MC981X6), BV 1, Bewertungstag 17.12.21, mit Cap bei 27 Euro wurde beim Aktienkurs von 34,02 Euro mit 25,29 – 25,30 Euro gehandelt. Das Discount-Zertifikat ist somit um 25,63 Prozent billiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die RWE-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 27 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 27 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 11 Monaten einen Bruttoertrag von 6,71 Prozent (=8 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert.

Die Aktie kann sich sogar einen Rückgang um 20,63 Prozent auf 27 Euro erlauben, bevor die Maximalrendite in Gefahr gerät. Notiert RWE am Bewertungstag unterhalb des Caps von 27 Euro, dann wird auch dieses Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Kurs der RWE-Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Anlageprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek