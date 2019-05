RWE-Zertifikat mit 5,25% Zinsen und 40% Sicherheitspuffer

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

Neben den hohen Renditechancen stellt die Möglichkeit, bereits nach einer relativ kurzen Veranlagungsdauer über den Kapitaleinsatz verfügen zu können, einen Hauptanreiz zum Kauf von Express-Zertifikaten dar. Darüber hinaus erhalten Anleger im Falle der vorzeitigen Rückzahlung des Kapitaleinsatzes hohe Zinszahlungen gutgeschrieben. Die Voraussetzung für die vorzeitige Rückzahlung des Kapitaleinsatzes der Express-Zertifikate besteht darin, dass sich der Preis des Basiswertes nach einer der Beobachtungsperioden auf oder oberhalb vordefinierter Kursschwellen befindet.

Das neue BNP-Memory Express Step Down-Zertifikat auf die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) bietet auch bei einem deutlichen Kursrückgang der Versorgeraktie die Chance auf eine Bruttojahresrendite in Höhe von 5,25 Prozent.

5,25% Bonuschance, 40% Sicherheitspuffer

Der am 20.5.19 errechnete Schlusskurs der RWE-Aktie wird als Startkurs für das Express-Zertifikat fixiert. Die nach dem ersten Bewertungstag (20.5.20) im Jahresintervall um jeweils fünf Prozent sinkenden Auszahlungslevels werden bei 100, 95, 90, 85 und 80 Prozent des Startkurses liegen. Die Barriere wird bei 60 Prozent des Startkurses angesiedelt sein. Wenn die Aktie am ersten Bewertungstag auf oder oberhalb des Auszahlungslevels von 100 Prozent des Startwertes notiert, dann wird das Zertifikat mit 1.000 Euro und einer Bonuszahlung in Höhe von 5,25 Prozent zurückbezahlt. Notiert die Aktie an einem der im Jahresabstand angesiedelten Bewertungstage zwischen der Barriere und dem Startkurs, dann verlängert sich die Laufzeit des Zertifikates zumindest um ein weiteres Jahr und Anleger erhalten die Zinszahlung in Höhe von 5,25 Prozent gutgeschrieben. Bei einem Aktienkurs unterhalb der Barriere fällt die Zinszahlung für das vorangegangene Jahr vorerst aus, wird aber nachbezahlt, sobald die Aktie an einem der nachfolgenden Stichtage wieder oberhalb der Barriere notiert.

Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (20.5.25), dann wird es mit 100 Prozent des Ausgabepreises und den/der ausstehenden Zinszahlung(en) zurückbezahlt, wenn die Aktie an diesem Stichtag auf oder oberhalb der Barriere notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag mit mehr als 40 Prozent im Minus, dann wird die Tilgung des Zertifikates mittel der Lieferung einer am 20.5.19 errechneten Anzahl von RWE-Aktien erfolgen.

Das BNP-Memory Express Step Down-Zertifikat auf RWE, ISIN: DE000PZ9Q950, maximale Laufzeit bis 27.5.25, kann noch bis 20.5.19 mit 1.000 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Express-Step Down-Zertifikat ermöglicht in den nächsten sechs Jahren bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang der RWE-Aktie die Chance auf einen Jahresbruttoertrag von 5,25 Prozent.



Walter Kozubek