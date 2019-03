RWE-Puts mit 92%-Chance bei Kurrückgang auf 20,48€

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse besteht bei der RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) weiteres Rückschlagspotenzial. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die RWE-Aktie brach am 12. Februar 2019 aus einem großen symmetrischen Dreieck nach oben aus. Allerdings scheiterte die Aktie am Widerstand bei 22,60 EUR und fiel wieder in das Dreieck zurück. Nach einem Rückfall auf 21,17 EUR erholte sich RWE wieder, scheiterte aber gestern an der Dreiecksoberkante, die aktuell bei 22,40 EUR liegt.

Ausblick: RWE könnte also in den nächsten Tagen unter Druck geraten. Ein Rückfall auf 20,48 EUR ist durchaus möglich. Damit sich das Chartbild wieder deutlich verbessert, müsste RWE über 22,60 EUR ausbrechen. In diesem Fall ergäbe sich kurzfristig Potenzial in Richtung 23,31 EUR und später 25,48 EUR.“

Gibt die RWE-Aktie in den nächsten Wochen auf 20,48 Euro nach, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 22 Euro

Der Commerzbank-Put-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 22 Euro, Bewertungstag 17.5.19, BV 0,1, ISIN: DE000CU02460, wurde beim Aktienkurs von 21,72 Euro mit 0,13 – 0,14 Euro gehandelt.

Gibt die RWE-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 20,48 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,19 Euro (+36 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 22,8506 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 22,8506 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PZ4C951, wurde beim Aktienkurs von 21,72 Euro mit 0,11 – 0,12 Euro taxiert.

Fällt die RWE-Aktie auf 20,48 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 0,23 Euro (+92 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek