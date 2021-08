RWE – Neuer Chef mit ehrgeizigen Zielen!

Anfang Mai löste Markus Krebber Rolf Martin Schmitz als Vorstandschef des Energieriesen RWE ab. Krebber zögerte nicht lange, um seine Ziele klar zu definieren. „Über die gesamte Wertschöpfungskette – mit Erzeugung, Speicher- und Wasserstofftechnologien – wollen wir marktführend in unseren Kernmärkten sein, also in Deutschland, in anderen Ländern der Europäischen Union, in England und in den USA“, sagte Krebber im Gespräch mit WELT AM SONNTAG am 9. Mai 2021. Von 2020 bis 2022 sind bereits Investitionen von rund fünf Milliarden für den Ausbau erneuerbarer Energien und Speicher geplant. Die finanziellen Mittel kommen zum großen Teil von Entschädigungszahlungen für die vom Netz gehenden Atomkraftwerke und Kohlemeiler. Vorschusslorbeeren bekam Krebber von den Marktteilnehmern noch nicht. Im Gegenteil. RWE zählt bisher im laufenden Jahr zu den schwächsten Titeln im DAX. Nun gibt es jedoch erste Anzeichen für eine Erholung.

Das Geschäft mit erneuerbaren Energien war im ersten Quartal für schwache Zahlen und dem Kurseinbruch der Aktie verantwortlich. Wegen der Jahrhundertkälte in Texas standen die Windräder zeitweise still. Um die versprochene Stromleistung zu liefern, musste RWE den Strom teilweise teuer zukaufen. Zudem standen einige Kraftwerke in Europa wegen der Überflutung zeitweise still. Eine steigende Nachfrage gepaart mit steigenden Preisen und ein starkes Handelsergebnis im zweiten Quartal annimierte das Management allerdings Ende Juli, die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr zu erhöhen. Die Investoren reagierten dennoch nur zögernd auf die neu gesteckten Ziele. Die Warnehmung von RWE ist noch stark mit Atomkraftwerken und Kohlemeilern verbunden. Das letzte Atomkraftwerk geht zwar 2022 vom Netz. Das letzte Kohlekraftwerk produziert allerdings noch bis 2038.

Krebbers größte Aufgabe wird es somit sein, den grünen Anstrich des Unternehmens voranzutreiben. Im ersten Halbjahr steuerten Solar- und Windkraft sowie Hydro, Biomasse und Gas bereits über 60 Prozent zur gesamten Energieerzeugung bei. Tendenz steigend. Neben neuen Solar- und Windenergieprojekten forciert RWE das Engagement im Bereich Wasserstoff. So ist RWE Teil der AquaVentus-Initiative, die ab 2035 beispielsweise bis 1 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff in der Nordsee produzieren will. RWE Supply & Trading prüft Möglichkeiten für den Import von Wasserstoff über LNG-Terminals.

Der Weg zum grünen Energiekonzern ist noch weit. Rückschläge auf dem Weg dorthin müssen somit weiterhin eingeplant werden. Mit einem KGV von 16 und einer Dividendenrendite von knapp 3 Prozent (Quelle: Thomson Reuters, Stand 9. August 2021) ist das Papier jedoch moderat bewertet.

Widerstandsmarken: 32,00/34,70 EUR

Unterstützungsmarken: 28,60/30,00 EUR

Die Aktie von RWE ist aus dem seit Mitte Januar 2021 gebildeten Abwärtstrend ausgebrochen und steuert nun die Widerstandsmarke bei EUR 32 an. Gelingt der Ausbruch über das Level bsteht die Chance auf eine Trendwende und eine Erholung bis EUR 34,70. Auf der Unterseite findet die Aktie eine Unterstützungszone zwischen EUR 28,60 und EUR 30.

Basiswert WKN Emissionspreis in % Barriere in %

Zinssatz p.a.

Finaler Bewertungstag RWE AG HVB5S1 101,25 70** 4,05 09.09.2024

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Euro

Cap (obere Kursgrenze) in Euro

Finaler Bewertungstag weitere Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie finden sie …

RWE AG HR40SC 37,12 26,00 40,00 17.12.2021 hier RWE AG HR88BJ 46,34 25,00 52,50 18.03.2021 hier

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro

Knock-Out-Barriere in Euro

Finaler Bewertungstag weitere Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie finden sie …

RWE AG HR91LR 0,38 27,618229 29,60 open end hier RWE AG HZ25RQ 0,76 23,778356 25,80 Open end hier

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro

Knock-Out-Barriere in Euro

Finaler Bewertungstag weitere Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie finden sie …

RWE AG HR5FY8 0,60 37,148776 35,10 open end hier RWE AG HR761F 0,41 35,251387 32,70 Open end hier

