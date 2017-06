RWE, Lufthansa, VW – unsere Investmentideen

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

In der kommenden Börsenwoche gibt die US-Notenbank für den DAX den Takt vor, doch eigentlich ist die Zinslandschaft klar. In den USA gibt es Schritte in kleinen Dosen während die EZB von Zinserhöhungen Lichtjahre entfernt ist. Es geht in den USA lediglich um die Frage, welchen Ausblick Janet Yellen liefert und ob ihr die jüngst durchwachsenen Konjunkturdaten Sorgen bereiten.

Dann könnte die Phantasie für viele weitere Zinsschritte nämlich weichen und dies sogar den Dollar wieder etwas schwächen. Im großen Bild gilt – ein neuer Startschuss für eine Aktienrally ist nicht zu sehen, doch das niedrige Zinslevel ist weiterhin die Grundbedingung am Markt und zwingt Investoren in Aktien. Deshalb braucht es gar keinen Startschuss, billiges Geld allein reicht schon und dieses billige Geld sucht weiterhin verzweifelt Anlageplätze.

Deshalb dürfte auch weiterhin jede Korrektur schnell wieder aufgekauft werden. Die Aktienampel bleibt auf grün aus Mangel an Nachweisen von Alternativen. Risiken wie der Immobilienmarkt in China mit seiner Blase, Korrekturen beim Ölpreis mit Querverbindung zu Anleihen der großen Förderer, politische Querelen in UK, USA, Italien sowie eine offenbar fast unbemerkte Bankenpleite in Spanien, die früher für Beben am Markt gesorgt hätte, werden ausgeblendet. Die Anlageklasse Aktien wird fröhlich gefeiert und die Notenbanken betäuben weiter alle Risiken.

Jede Schwäche wird gekauft – das gilt derzeit auch für Tesla, die in dieser Woche einen neuen Rekord auf die Tafel zauberten. Bei Tesla dreht sich derzeit alles um das Modell 3 – die Kollegen der Wiwo haben aufgeschrieben welche Risiken für Tesla-Aktionäre bestehen…

In unseren Investmentideen lautet die Devise “fahren auf Sicht” – sowohl für Bullen und Bären laufen die Produkte eher über Seitwärtsrendite. Wer sich eindeutig festlegen möchte, greift beim aktuellen Vola-Niveau zu Optionsscheinen. Knock-Out Zertifikate dienen als Handwerkszeug für Mutige…