RWE, K+S, Nordex – Chancen über Chancen

„Die Bank of England sendet zwei sehr klare Botschaften. Die erste ist, dass ein ungeregelter Brexit die britische Wirtschaft kurzfristig beeinträchtigen würde. Die andere ist, dass die Banken in der Lage wären, dem Schock standzuhalten. Da es sich tatsächlich um einen massiven Schlag für die Wirtschaft handeln würde, hätte ein ungeregelter Brexit sicherlich auch deutliche Konsequenzen für die Banken. Dennoch scheint die Bank of England anzudeuten, dass sie auch in diesem Umfeld offen für Zinserhöhungen wäre, um den Anstieg der Inflation zu bekämpfen. Es ist sicher richtig, dass ein fallendes Pfund Sterling und der negative Einfluss auf das Produktionspotenzial der Wirtschaft die Inflation in die Höhe treiben und dies der Bank of England sehr starke Kopfschmerzen bereiten würde. Aber es ist äusserst schwer zu erkennen, wie sie in diesem Umfeld etwas anderes machen könnte, als die Zinssätze zu senken.

Theresa May wird hoffen, dass die Analysen der Bank of England und des Schatzamts ihr Argument untermauern werden, dass ihr Deal die einzige Option sei. Aber einige Abgeordnete werden die Analyse der Zentralbank zweifellos in Frage stellen, da die Bank of England nach der Brexit-Abstimmung eine viel negativere wirtschaftliche Entwicklung vorhergesagt hatte, als jene, die bislang eingetreten ist. Aber man sollte sich klugerweise daran erinnern, dass auch wenn häufig falscher Alarm geschlagen wird, es irgendwann dann doch ernst werden kann.“

Quelle: Aberdeen Standard, eigene Recherche