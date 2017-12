RWE: Energieversorger mit Stabilisierungsversuch

Praktisch die letzten beiden Monate über zeigte der Tendenzpfeil beim Wertpapier des Energieversorgers RWE stetig nach unten und führte zu einem Kursabschlag von 28 Prozent. Doch nun versucht sich die Aktie an einer Stabilisierung und könnte eine größere Erholung bereithalten. Für risikofreudige Anleger stellen wir ein Faktor-Zertifikat Long auf RWE vor.

Seit den Jahreshochs aus Anfang November dieses Jahres bei 23,31 Euro befindet sich die Aktie des Energiekonzerns RWE in einem äußerst dynamischen Sell-Off und verlor über die letzten Wochen in der Spitze mehr als 28 Prozent an Wert. Doch im Bereich der Zwischenhochs aus Sommer 2016 von 16,49 Euro macht sich seit wenigen Tagen eine deutliche Gegenwehr der Bullen bemerkbar und zielt auf eine Stabilisierung der Aktie ab. Die letzten markanten Tiefststände wurden indes am Donnerstag markiert, seitdem steigen die Notierungen wieder und lassen auf eine Ausdehnung des zaghaften Bodens schließen. Eine wichtige Hürde bestehend aus den Zwischenhochs aus Mitte Dezember muss für eine Gegenbewegung aber noch gemeistert werden, ehe die größeren Kursmarken bei RWE angesteuert werden - Platz wäre zweifelsohne genug für eine Erholung vorhanden.

Abwärtstrend kurzfristig noch intakt

Folglich könnte ein Kursanstieg der RWE-Stammaktie zunächst an das Widerstandsniveau von 17,70 Euro nur eine Sache von wenigen Tagen ausmachen. Ein nachhaltiger Anstieg darüber dürfte schließlich weiteres Kurspotenzial bis an die 200-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 18,45 Euro freisetzen und rechtfertigt hierdurch eine Long-Strategie. Über das Faktor-Zertifikat Long auf RWE (WKN VS89L6) können kurzfristig orientierte wie risikofreudige Anleger, die von einer weiter steigenden RWE-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 8 überproportional hiervon profitieren. Voraussetzung für eine erfolgreiche Erholung sind aber stabile Kursnotierungen oberhalb der jüngsten Verlaufstiefs von 16,58 Euro. Bleibt hingegen die erwartete Gegenbewegung aus, dürfte dies zu einem merklichen Kapitalabfluss aus dem Wertpapier führen und Abgaben zunächst auf ein darunter gelegenes Unterstützungsniveau von rund 15,00 Euro weiter abwärts führen. Spätestens um 13,60 Euro müssen jedoch Käufer eine Trendwende etablieren, da sonst ein mittelfristiger Trendbruch droht und der Wert unter das Niveau von 10,00 Euro weiter abrutschen könnte.

RWE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Long auf RWE ST Strategie für steigende Kurse WKN: VS89L6 Typ: Faktor akt. Kurs: 1,88/1,90 Euro Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 100,00 Euro Basiswert: RWE ST akt. Kurs Basiswert: 16,93 Euro Laufzeit: endlos Kursziel: 18,45 Euro Faktor: 8,0 Kurschance: Order über Börse Stuttgart

