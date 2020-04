RWE: Chance von 40,6 Prozent

Die Rallye am deutschen Aktienmarkt hat auch RWE erfasst. Doch was wird aus dieser Rallye, wenn die Hoffnung, dass das Gröbste hinsichtlich der Pandemie überstanden und der Schaden für die Wirtschaft kleiner als befürchtet sei, platzen sollte? Dann wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Und genau dann hätte die RWE-Aktie eine Chance, sich gegen den Trend positiv zu entwickeln, denn dann wären defensive Branchen sofort wieder gefragt. Ein Szenario, für welches wir Ihnen heute einen Turbo Open End Long-Optionsschein vorstellen.

Im Zuge der Mitte März vorgelegten Bilanz für das Geschäftsjahr 2019 lieferte der Energieversorger RWE eine Perspektive für das laufende Geschäftsjahr ab, die nicht den Eindruck erweckte, als habe man dort die Auswirkungen der Pandemie bereits eingearbeitet. Dabei betonte RWE, man sei für ein solches Szenario gerüstet. Aber man sollte dennoch nicht erwarten, dass die Bilanz des Versorgers aus dieser Situation ungeschoren hervorgehen würde. Denn natürlich schlagen sich die markanten Einschränkungen im Land in einem spürbar niedrigeren Energieverbrauch nieder. Aber:

Ein niedrigerer Umsatz mit leicht unter Druck geratenden Gewinnen ist eben etwas ganz anderes als wegbrechende Umsätze und derart rapide fallende Erträge, dass man Kredite aufnehmen muss, um diese Phase zu überstehen. RWE gehört als Energieversorger zu den Branchen, die nicht nur weniger Druck verspüren als sehr konjunktursensible Bereiche wie Airlines oder Automobilhersteller. RWE gehört auch zu den Unternehmen, die keine Probleme haben werden, ihre Kapazitäten sofort wieder hochzufahren. Der Risikofaktor hinsichtlich der Folgen der Pandemie ist daher spürbar niedriger als bei vielen anderen DAX-Unternehmen. Aber die Aktie notiert trotzdem sehr deutlich unter dem letzten Zwischenhoch von Anfang März bei 34,19 Euro. Und daraus ergeben sich Chancen auf der Long-Seite.

Kursziel: Das Schließen der Kurslücke des 12. März

Es mag sein, dass RWE im Zuge der momentanen Rallye dem Gesamtmarkt in Sachen Kursgewinnen eher etwas hinterher hinkt. Denn jetzt ist das Kaufmotiv die Hoffnung auf das Ende der Pandemie, da wird vor allem gekauft, was zuvor besonders stark fiel und "billig" wirkt. Aber da die Wahrscheinlichkeit, dass diese Hoffnungen aufgehen, nicht unbedingt überwältigend hoch ist, wäre es sehr gut möglich, dass die nächste Phase an Käufen nicht das Motiv "billig" hat, sondern es dann um Stabilität und Werthaltigkeit geht. Dann würde die Spreu, die Hoffnungswerte, zurückbleiben und der "Weizen", die defensiven, robusten Unternehmen, in der ersten Reihe stehen. Auf ein solches Szenario zielt unsere heutige Vorstellung eines Turbo Open End Long-Optionsscheins ab.

Sie sehen im Chart, dass die RWE-Aktie bereits einen kurzfristigen Aufwärtstrend etabliert hat, der zusammen mit der sich langsam stabilisierenden, im Chart blau gehaltenen 20-Tage-Linie im Bereich 23,00/23,15 Euro eine sinnvolle Orientierung für einen Stoppkurs auf der Long-Seite bietet. Ob RWE bereits jetzt weiter durchstarten wird oder erst in einer zweiten Welle deutlicher anzieht, wenn die defensiven Aktien wieder gesucht sind, ist im Vorfeld nicht absehbar. Aber solange diese vorgenannte Unterstützungszone nicht mit Schlusskursen unter 22,80 Euro deutlicher unterboten würde, bliebe das Aufwärtspotenzial erhalten. Ein realistisches Kursziel wäre dann das Schließen des großen Abwärts-Gaps (Kurslücke), das am 12. März entstanden ist, durch einen Anlauf an deren obere Begrenzung bei 27,75 Euro.

Fazit

Risikofreudige Anleger könnten von diesem Szenario durch einen Turbo Open End Long Optionsschein auf die RWE-Aktie (WKN MF819B) mit einem Hebel von 3,4 überproportional profitieren. Sollte die Aktie das Kursziel bei 27,75 Euro erreichen, würde der Turbo Long-Optionsschein einen Kurs um 10,00 Euro erreichen, was auf Basis des Briefkurses des 7. April um 17:30 Uhr einem Kursgewinn von 40,6 Prozent entsprechen würde. Zur Absicherung der Position wäre ein Stoppkurs um 22,80 Euro in der Aktie zu überlegen. Ein solcher Stoppkurs entspräche einem Kurs von ca. 5,05 Euro im Turbo Long-Optionsschein, woraus sich ein Chance/Risiko-Verhältnis von ca. 1,5 : 1 ergibt.

RWE (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 25,26 Euro // 26,71 Euro // 27,75 Euro Unterstützungen: 20,05 Euro Aufwärtstrend: 23,01 Euro

Turbo Open End Long Optionsschein auf RWE (Stand 07.04.2020 18:00 Uhr) Strategie für steigende Kurse WKN: MF819B

Typ: - akt. Kurs: 6,94 / 7,11 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 17,71 Euro

Basiswert: RWE Aktie KO-Schwelle: 17,71 Euro

akt. Kurs Basiswert: 24,13 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 10,00 Euro Hebel: 3,4

Kurschance: + 40,6 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.