RWE-Calls mit 94%-Chance bei Kursanstieg auf 31€

Nach der durchwegs erfreulichen Kursentwicklung im Vorjahr, innerhalb dessen die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) einen Kursgewinn von mehr als 40 Prozent hingelegt hatte, nahm die Aktie den Schwung in das neue Jahr mit. Seit dem Jahresbeginn legt die Aktie wegen der in Aussicht stehenden Entschädigungszahlung von zwei Milliarden Euro für den Kohleausstieg um bis zu acht Prozent auf bis zu 29,60 Euro zu.

Obwohl die RWE-Aktie in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 33 Euro (DZ Bank) zum Kauf empfohlen wird, startete die Aktie am 14.1.20 mit einem Minus von einem Prozent in den Handelstag. Risikobereite Anleger, die grundsätzlich von einem weiteren Kursanstieg der RWE-Aktie überzeugt sind, und die heutige Schwächephase zum Einstieg in die Aktie nützen möchten, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 28 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 28 Euro, Bewertungstag 18.3.20, BV 1, ISIN: DE000HZ1JHP3, wurde beim RWE-Kurs von 29,02 Euro mit 1,93 – 1,94 Euro gehandelt.

Wenn die RWE-Aktie in spätestens einem Monat auf 31 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,12 Euro (+61 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 27,4107 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 27,4107 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JM535U9, wurde beim RWE-Aktienkurs von 29,02 Euro mit 0,17 – 0,18 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 31 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,35 Euro (+94 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 26,40 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 26,40 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CL0VXZ7, wurde beim RWE-Aktienkurs von 29,02 Euro mit 0,27 – 0,28 Euro taxiert.

Beim RWE-Aktienkurs von 31 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,46 Euro (+64 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek