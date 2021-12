RWE-Calls mit 120%-Chance bei Anstieg zum Jahreshoch

Nach einem freundlichen Start in das Jahr 2021, der am 8.1.21 mit einem Jahreshoch bei 38,65 Euro begleitet wurde, korrigierte die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) bis zum am 20.7.21 auf 28,39 Euro, den tiefsten Stand der vergangenen 12 Monate. Danach konnte die Aktie wieder die Marke von 30 Euro zurückerobern und wird derzeit im Bereich von 35 Euro gehandelt.

Die die steigenden Strompreise die Ergebnisse im Versorgersektor positiv beeinflussen könnten, bekräftigten die Experten von JP Morgan Chase mit einem Kursziel von 47,50 Euro ihre „Overweight“-Einstufung für die RWE-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditechancen vorfinden, wenn die RWE-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das alte Jahreshoch bei 38,65 Euro erreichen kann.

Call-Optionsschein mit Strike bei 36 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis 36 Euro, Bewertungstag 16.3.22, BV 0,1, ISIN: DE000HR5W4L1, wurde beim RWE-Aktienkurs von 34,76 Euro mit 0,14 – 0,15 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 38,65 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,33 Euro (+120 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 30,69 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 30,69 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH6CA32, wurde beim RWE-Kurs von 34,76 Euro mit 0,42 – 0,43 Euro taxiert.

Wenn die RWE-Aktie in nächster Zeit 38,65 Euro zulegt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,79 Euro (+84 Prozent) erhöhen – sofern die RWE-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,415 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,415 Euro, BV 1, ISIN: DE000MA2S4T9, wurde beim RWE-Kurs von 34,76 Euro mit 9,51 – 9,53 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 38,65 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 13,23 Euro (+39 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek