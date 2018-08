RWE-Bonus-Zertifikate mit 10%-Chance in 13 Monaten

Seit dem heftigen Kurseinbruch Anfang des Jahres 2018, als die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) auf unter 15 Euro gefallen war, konnte sich der Aktienkurs wieder deutlich erholen. Laut Mitteilung des Managements konnte RWE die operativen Zahlen im ersten Halbjahr 2018 erreichen und liegt somit voll und ganz im Plan für das Gesamtjahr. Da die vorgelegten Halbjahreszahlen laut einer Analyse von RBC Capital Markets, in der die Aktie mit einem Kursziel von 26 Euro zum Kauf empfohlen wird, von den Börsianern offenbar positiv aufgenommen wurden, setzte sich die Aktie im frühen Handel des 14.8.18 an die Spitze der DAX-Werte.

Für Anleger mit der Marktmeinung, dass das Abwärtspotenzial der RWE-Aktie in den kommenden Monaten nicht mehr allzu hoch sein sollte, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Bonus-Zertifikate mit Cap gekommen sein. Die Chance auf hohe Seitwärtsrendite wird durch den Verzicht auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des direkten Aktieninvestments und durch den Verzicht auf die Dividendenzahlung erkauft.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 14,50 Euro

Das DZ Bank-Bonus Cap-Zertifikat auf die RWE-Aktie mit Barriere bei 14,50 Euro, Bonuslevel und Cap bei 22 Euro, BV 1, Bewertungstag 20.9.19, ISIN: DE000DD69067, wurde beim Aktienkurs von 21,45 Euro mit 20,61 – 20,63 Euro gehandelt. Wenn der Kurs der RWE-Aktie bis zum Bewertungstag niemals auf die in 32,40 Prozent Entfernung liegende Barriere bei 14,50 Euro oder darunter fällt, dann wird das Zertifikat am 28.12.18 mit dem Höchstbetrag von 26 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieses Zertifikat, das billiger als die Aktie zu bekommen ist, in den nächsten 13 Monaten einen Ertrag von 6,64 Prozent (=5,95 Prozent pro Jahr). Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit dem am 20.9.19 in XETRA ermittelten Schlusskurs der Aktie erfolgen. RWE-Bonus Zertifikate mit Cap.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 15 Euro

Für Anleger mit dem Wunsch nach noch höheren Renditen könnte das Société Générale-Bonus Cap-Zertifikat auf die RWE-Aktie mit der Barriere bei 15 Euro, Bonuslevel und Cap bei 26 Euro, BV 1, Bewertungstag 20.9.19, ISIN: DE000ST362C8, interessant sein. Beim Aktienkurs von 21,45 Euro wurde das Zertifikat mit 23,53 – 23,55 Euro taxiert.

Berührt der RWE-Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals die 30,07 Prozent entfernte Barriere, dann wird das Zertifikat mit 26 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 10,50 Prozent (=9,10 Prozent pro Jahr) entsprechen wird. Berührt oder unterschreitet der Aktienkurs die Barriere, dann wird auch dieses Zertifikat mit dem am 20.9.19 festgestellten Schlusskurs der RWE-Aktie – maximal mit 26 Euro - zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Anlageprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek