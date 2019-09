RWE: Aktie am Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

Zuletzt hatten wir am 02. September über RWE ISIN: DE0007037129 berichtet und der Titel des Beitrags war: „RWE: Volltreffer! Widerstand geschafft! Sind Sie dabei?“ Der Kurs notiert seinerzeit knapp unter der 27-Euro-Marke. Im Artikel hatten wir am gleichen Tag unter anderem geschrieben: „Zugegeben, mit unserem Timing für diesen Trade lagen wir etwas daneben, aber am Ende des Tages zählt das Ergebnis. RWE hat am Montag ein Kaufsignal generiert und die Umsätze sind angestiegen. Jetzt wird es spannend ob die Aktie gleich bis auf 28,00 Euro durchmarschiert, oder ob die Aktie eine Verschnaufpause einlegt. Für diesen Trade hatten wir ein Hebel-Zertifikat vorgeschlagen. Ausgehend von unserem Einstiegskurs hat das Zertifikat am Montag bis zu 61,72 Prozent zugelegt und lag bei Handelsschluss noch bei + 49,76 Prozent. Auch der in unserem Beitrag vom 27. August genannte Einstiegskurs für Nachzügler hat bereits zu einem Gewinn geführt, der mit dem Hebel-Produkt schon sehr schön aussieht.“

Die Aktie ist am 04. September bei 27,38 Euro nach unten abgedreht und nach einer Bodenbildung im Bereich von 26,00 Euro hat die Aktie innerhalb von drei Handelstagen einen steilen Anstieg gezeigt. Wenn sich die Gegenreaktion fortsetzt, wird ein frisches Kaufsignal generiert und es könnte aus charttechnischer Sicht weitere Kursgewinne geben. Wenn Sie als Abonnent des Express-Service unseren ersten Einstiegskurs genutzt haben, können Sie bereits auf Gewinne von bis zu 74 Prozent mit dem Hebel-Zertifikat blicken. Auf welches Hebel-Zertifikat wir jetzt wechseln und den Gewinn verstärken würden, erfahren Sie immer – wenn Sie den Express-Service abonnieren.