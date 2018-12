RWE AG schließt neuen Erdgas-Deal ab - neue Gewinne mit Aktie möglich?!

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

Die RWE AG vermeldet zum Jahreswechsel positive Nachrichten. Wie das Unternehmen vermeldet hat, hat die RWE-Sparte RWE Supply & Trading GmbH mit der Woodside Energy Trading Singapore Limited einen Liefervertrag für verflüssigtes Erdgas abgeschlossen. Ab dem vierten Quartal 2020 sollen die Lieferungen starten und bis Dezember 2022 andauern. Das Unternehmen bezeichnet diese neue Vereinbarung als weiteren wichtigen Baustein einer wachsenden Geschäftsbeziehung. Dennoch machten beide Seiten keine Angaben zu den finanziellen Details des Deals. Nach einem turbulenten Jahr für die RWE und auch die RWE Aktie, können sich Anleger und Aktionäre über einen positiven Jahresabschluss am Freitag freuen.

Die Aktie geht mit einem Plus von 2,57 Prozent und einem Kurs von 18,96 Euro aus dem letzten Handelstag des Jahres. Wichtig werden die Indikatoren am Mittwoch sein, werden diese beachtet, können Anleger und Aktionäre danach handeln. Startet die Aktie positiv in die neue Woche, könnte sie auf die Widerstandsmarke bei 19,05 Euro treffen. Sollte diese überwunden werden, könnte der Aufwärtstrend bestätigt werden. Prallt sie dagegen an dieser ab, wird die Abwärtsbewegung eingeleitet. Sollte die Aktie dagegen negativ in die neue Woche starten, könnte sie auf die Unterstützungsmarke bei 18,42 Euro treffen. Sollte sie hieran abprallen, könnte der Aufwärtstrend bestätigt werden. Durchbricht sie diese dagegen, könnte die Abwärtsbewegung eingeleitet werden.