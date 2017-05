RWE: 142 Prozent p.a. in 6 Wochen

Im Juli des vergangenen Jahres markierte die Aktie der im DAX notierten RWE ein Mehrmonatshoch bei 16,49 Euro. Dieses gilt als signifikante Widerstandsmarke. Gleiches gilt für das aktuelle Jahreshoch. Dieses wurde im April bei 15,86 Euro markiert. Um weiteres Kurpotenzial nach oben freizusetzen, muss der Kurs diese beiden Widerstandsmarken überwinden, was aber so einfach nicht werden dürfte. Nach unten hin finden sich indes einige Unterstützungsmarken, welche dem Kurs Rückendeckung geben könnten. In erster Linie sind diesbezüglich das April-Tief bei exakt 15,00 Euro sowie die 200-Tage-Linie bei aktuell 13,78 Euro zu nennen. Das Kurstief von März bei 13,68 Euro, das Kurstief von Februar bei 11,98 Euro sowie insbesondere das aktuelle Jahrestief bei 11,60 Euro stellen weitere wichtige Unterstützungsmarken dar.

RWE (Tageschart in Euro):

Strategie

Mit einem Inline-Optionsschein auf RWE (WKN SE70A5) können risikofreudige Anleger in etwa sechs Wochen eine maximale Rendite von 14 Prozent oder 142 Prozent p.a. erzielen, wenn sich die RWE-Aktie bis einschließlich 16.06.2017 durchgehend zwischen den beiden Knockout-Schwellen von 11,00 Euro und 17,00 Euro bewegt. Nach unten haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 28 Prozent. Nach oben sind es 12 Prozent. Wenn die Aktie von RWE unter das aktuelle Jahrestief bei 11,60 Euro fällt oder über das Mehrmonatshoch bei 16,49 Euro steigt, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch rasche Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden.