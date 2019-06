RÜSTUNG: 3 Trades aktiv! General Dynamics, L3 Tech, United Tech [...]

Weitere Suchergebnisse zu "General Dynamics":

Mit aktuell 5 neuen Setups im Dow30 und 3 Setups im Rüstungsbereich starten wir ins Wochenende. Sie sehen, bei uns gibt es kein Wochenende, nur Chancen, die man ergreifen oder vorbeiziehen lassen kann.

Wir behaupten nicht umsonst Deutschlands zuverlässigstes Analysehaus zu sein. In 6 Jahren gab es noch nie eine Unterbrechung der Analyse.

Die nächsten Einstiege erhalten alle Kunden und Probeabonnenten kommenden Sonntag, um rechtzeitig zum Wochenstart die Positionen beim Broker/im Depot hinterlegen zu können.





United Technologies



Unser Short/Hedge läuft seit Erreichen unserer roten Box (Shortzielbereich) vollkommen planvoll im gesunden Plus (Einstieg bei $137.99, aktuell bei $127.76 = 7,4% Plus). Dieses Plus werden wir in Bälde in unserem bereits hinterlegten Long-Einstiegsbereich in Aktienkäufe wandeln, da United Technologies ein extrem bullisches Setup formiert.





Na endlich hat auch hier () die Abwärtsbewegung begonnen! Wir befinden uns inmitten des Short-Zielbereichs und warten jetzt gespannt auf den Auslöser zum Geld-Verdienen: die Trigger-Marke. Unsere Abonnenten kennen das Level ganz genau. Wenn sich das jetzt durchsetzt, haben wir eine wirklich schöne Short-Strecke bis in den nächsten Long-Einstiegsbereich vor uns.







General Dynamics



So sieht es aus (siehe bitte Chart unten), wenn man den Einstieg verpasst hat: man sieht die Hinterteile der davonhoppelnden Bullen. Aber: keine Sorge, wir werden Erbarmen haben, mit den Zu-spät-Gekommenen und in absehbarer Zeit einen weiteren Long-Einstieg für General Dynmaics generieren. Kostenlos testen unter www.hkcmanagement.de







In Alphabetischer Reihenfolge der getroffenen Zielbereiche (ZB) Rüstung:

1. Boeing: Zielbereich getroffen // Investiert (long): Position im Gewinn

2. General Dynamics: Zielbereich getroffen // Investiert (long): Position im Gewinn

3. Lockheed Martin: Zielbereich getroffen // Investiert (short/hedge): Position läuft

4. L3 Technologies: Zielbereich getroffen // Noch nicht ausgelöst (warten auf Trigger-Level)

5. Northrop Grumman: Zielbereich getroffen // Investiert (short/hedge): Position läuft

6. Raytheon: Position verkauft: +2,23% Gewinn // Wiedereinstieg aktuell im Gewinn

7. United Technologies: Zielbereich getroffen // Investiert (short/hedge): Position im Gewinn

Jetzt kostenlos anmelden und bei den nächsten Trades dabei sein! www.hkcmanagement.de