RTL Group-Aktie: Gutem Schlussquartal folgt ein ordentliches Auftaktquartal - Kaufempfehlung - Aktienanalyse

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Aktienanalyse von Analystin Bettina Deuscher von der LBBW:

Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Medienkonzerns RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF).

Nach einem guten Schlussquartal 2017 habe RTL Group (RTL) ein insgesamt ordentliches Auftaktquartal gezeigt. Darüber hinaus führe die konsequente Strategieumsetzung (Total-Video-Strategie) dazu, dass das mittelfristige Ziel eines Erlösbeitrags von mindestens 15% zum Konzernumsatz aus digitalen Erlösquellen mit aktuell 13,5% in greifbare Nähe rücke. Der Umsatz in Q1 habe sich mit einem Plus von 0,8% yoy am unteren Rand der Erwartungen entwickelt, was auf negative Währungseffekte zurückzuführen sei. Auf organischer Basis habe das Wachstum +2,6% yoy betragen. Das EBITDA habe sich etwas schwächer als erwartet (-1,9% yoy) entwickelt. Die EBITDA-Marge habe sich aktuell um 0,5%-Punkte auf 18,3% verringert. Begründet worden sei dies im Wesentlichen mit Sonderaufwendungen beim französischen Fußballverein Fußballvereins Girondins de Bordeaux, der zur RTL Group gehöre und die das Segment-EBITDA Groupe M6 (französisches TV- u. Radiogeschäft) belastet hätten.

Vor allem das Kerngeschäft RTL Deutschland habe infolge eines stärkeren Werbegeschäftes eine Ertragssteigerung im Vorjahresvergleich gezeigt, ebenso wie RTL Niederlande und Belgien. Der hohe Rückgang des Nettogewinns sei vor allem auf einen Einmaleffekt im Vorjahr zurückzuführen. Gleichwohl habe RTL den operativen Cash Flow aufgrund positiver Working Capital Veränderungen und geringeren Steuern gesteigert. Die Nettofinanzschulden seien deutlich verglichen zum Bilanzstichtag gesunken. Der Jahresausblick 2018 mit einem moderaten Erlöswachstum (bis zu +5% yoy) und einem nahezu stabilen EBITDA (-1,0% bis +1,0% yoy) sei bestätigt worden. Wachstumstreiber seien das Digital- und Produktions-Geschäft. Für das zurückliegende Geschäftsjahr sei eine finale Dividende von 3,00 EUR gezahlt worden. Die Dividendenpolitik gelte unverändert.

Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, bewertet die RTL Group-Aktie weiterhin mit dem Votum “kaufen“. Das Kursziel laute unverändert 80,00 EUR. Risiken bestünden vor allem im TV-Werbemarkt, Veränderungen im Nutzungsverhalten sowie M&A-Risiken in Verbindung mit dem digitalen Geschäftsausbau. (Analyse vom 29.05.2018)

Kurzprofil RTL Group S.A.:

Die RTL Group (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) gehört zu den führenden europäischen Entertainment-Netzwerken. Der Konzern verfügt über 60 Fernsehsender und 31 Radiostationen und ist mit Fernsehsendungen wie Talent- und Gameshows, Dramas, Daily Soaps und Telenovelas einer der Top-Produzenten weltweit. Das Ausstrahlungsgebiet der RTL Group erstreckt sich über Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Spanien, Ungarn und Kroatien. An vorderster Stelle stehen dabei die Fernsehsender RTL in Deutschland, M6 in Frankreich, RTL 4 in den Niederlanden und RTL-TVI in Belgien.

Die Content-Produktionsfirma des Unternehmens, FremantleMedia, produziert jährlich 8.500 Stunden an Programm. Zu den Sendungen der Produktionsfirma gehören Unterhaltungssendungen wie "Deutschland sucht den Superstar", "X Factor" oder die tägliche Serie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" sowie Nachrichtensendungen wie "RTL Aktuell". Neben der Ausstrahlung im Fernsehen bietet die Gruppe mit der "Now"-Familie auch die Möglichkeit Sendungen im Internet teilweise kostenlos, teils als Video-on-Demand Service zu sehen. Eines der wichtigsten Angebote in diesem Bereich ist in Deutschland Clipfish.de, welches auch Inhalte der BBC verfügbar macht. Auf dem Radiomarkt besetzt das Unternehmen ebenfalls international Schlüsselstellen mit Radiosendern wie Antenne Bayern in Deutschland, RTL in Frankreich oder Radio Contact in Belgien. (30.05.2018/ac/a/d)

