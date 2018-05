Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Aktie: Deutlicher Gewinnrückgang - Aktienanalyse

Wegen hoher Verluste des konzerneigenen Fußballclubs Girondins de Bordeaux und ungünstiger Wechselkurse musste der Medienkonzern RTL Group (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) zu Jahresbeginn einen deutlichen Gewinnrückgang verbuchen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Das EBITDA sei um 1,9 Prozent auf 259 Mio. Euro gesunken. Der Gewinn sei um fast ein Fünftel auf 111 Mio. Euro eingebrochen. Auch die Umsatzentwicklung habe zu wünschen übrig gelassen: Trotz einer guten Entwicklung in Deutschland hätten die Erlöse bei knapp 1,42 Mrd. Euro stagniert. Was Anlegern aber besonders zu denken gegeben habe, seien die Worte von RTL-Chef Bert Habets gewesen. Er habe darauf verwiesen, dass das Erreichen der Prognose wegen der Fußballweltmeisterschaft noch stärker vom Geschäft im Herbst und Winter abhänge als in anderen Jahren. RTL hat keine Rechte für die Übertragung des Turniers, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 20/2018)

Kurzprofil RTL Group S.A.:

Die RTL Group (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) gehört zu den führenden europäischen Entertainment-Netzwerken. Der Konzern verfügt über 60 Fernsehsender und 31 Radiostationen und ist mit Fernsehsendungen wie Talent- und Gameshows, Dramas, Daily Soaps und Telenovelas einer der Top-Produzenten weltweit. Das Ausstrahlungsgebiet der RTL Group erstreckt sich über Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Spanien, Ungarn und Kroatien. An vorderster Stelle stehen dabei die Fernsehsender RTL in Deutschland, M6 in Frankreich, RTL 4 in den Niederlanden und RTL-TVI in Belgien.

Die Content-Produktionsfirma des Unternehmens, FremantleMedia, produziert jährlich 8.500 Stunden an Programm. Zu den Sendungen der Produktionsfirma gehören Unterhaltungssendungen wie "Deutschland sucht den Superstar", "X Factor" oder die tägliche Serie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" sowie Nachrichtensendungen wie "RTL Aktuell". Neben der Ausstrahlung im Fernsehen bietet die Gruppe mit der "Now"-Familie auch die Möglichkeit Sendungen im Internet teilweise kostenlos, teils als Video-on-Demand Service zu sehen. Eines der wichtigsten Angebote in diesem Bereich ist in Deutschland Clipfish.de, welches auch Inhalte der BBC verfügbar macht. Auf dem Radiomarkt besetzt das Unternehmen ebenfalls international Schlüsselstellen mit Radiosendern wie Antenne Bayern in Deutschland, RTL in Frankreich oder Radio Contact in Belgien. (24.05.2018/ac/a/d)

