RIPPLE: Kritische Hürde voraus

Technische Analyse zu Ripple (XRPUSD) – Betrachtung im H4 Chart



XRP/USD weist einen mehrtägigen Erholungstrend auf, der derzeit auf Widerstand trifft. Eine Entscheidung über eine Fortsetzung der Rally oder eine Wiederaufnahme des übergeordneten Abwärtstrends sollte nicht lange auf sich warten lassen.



Der Ripple befindet sich zum USD nach einer schwungvollen Rally bis auf ein Rekordhoch bei 1,9670 USD in einem mittelfristigen korrektiven Abwärtstrend. Ausgehend vom 3-Monats-Tief bei 0,5097 USD initiierte der Coin eine Erholungsbewegung, die weiterhin intakt ist. Im Rahmen der bislang dreiwelligen Erholung markierte er ein Hoch bei 0,7331 USD und prallte an der dort befindlichen kurzfristigen Abwärtstrendlinie ab. Zuletzt fand er Unterstützung an der Erholungstrendlinie vom Juni-Tief.





Entscheidung naht



Wir erachten die kurzfristige Ausgangslage als neutral. Eine Entscheidung über eine mögliche Fortsetzung der Erholungsrally oder eine Wiederaufnahme des mittelfristigen Abwärtstrends dürfte unserer Einschätzung nach zeitnah erfolgen. Ein Break über die Widerstandszone bei aktuell 0,7050/0,7331 USD würde den Bullen in die Hand spielen und fortgesetzte Kursavancen in Richtung 0,7915 USD sowie 0,8536 USD (23,6%-Fibonacci-Retracement) wahrscheinlich machen. Mit einem Break über das Zwischenhoch bei 0,9300 USD käme es zu einer deutlicheren Aufhellung auch der mittelfristigen technischen Ausgangslage mit weiterem Rallypotenzial in Richtung zunächst 1,0664/1,1000 USD.



Bearishes Szenario



Kritisch für die Bullen wäre hingegen ein nachhaltiger Rutsch unter den aktuellen Support bei 0,6478 USD. Unmittelbar bearish würde die Ausgangslage mit einer Verletzung des Zwischentiefs bei 0,5815 USD. In diesem Fall würden wir einen erneuten Test des bisherigen Korrekturtiefs bei 0,5097 USD favorisieren. Dessen signifikante Unterschreitung würde unseres Erachtens eine unmittelbare Fortsetzung des Abverkaufs in Richtung der Zone 0,32-0,43 USD signalisieren.



