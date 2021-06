RIPPLE: Bullisher Rebreak der Trendlinie

Technische Analyse zu Ripple (XRPUSD) – Betrachtung im D1 Chart



Der Ripple hatte vom Ende 2020 bei 0,1641 USD markierten Reaktionstief eine beeindruckende Rally bis auf am 14. April markierte 1,9670 USD vollzogen. Ausgehend von diesem Rekordhoch befindet sich der Coin in einer ausgeprägten Korrekturphase. Zum Wochenstart unterschritt er die 200-Tage-Linie und die primäre Aufwärtstrendlinie und sackte bis auf ein 3-Monats-Tief bei 0,5097 USD ab. Dort startete er eine technische Gegenbewegung, die zuletzt zur Rückeroberung der Trendlinie und des Reaktionstiefs vom 23. Mai führte.





Wir erachten eine Ausdehnung der Erholungsrally in Richtung der 200-Tage-Linie bei aktuell 0,7290 USD und eventuell des Horizontalwiderstands bei 0,7915 USD sowie des 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 0,8536 USD in der kurzen Frist für möglich. Mit einem Break über das Zwischenhoch bei 0,9300 USD käme es zu einer deutlicheren Aufhellung der technischen Ausgangslage mit weiterem Rallypotenzial in Richtung zunächst 1,0664/1,1000 USD. Die kritische Marke auf der Unterseite lautet 0,5097 USD. Deren Unterschreitung würde unseres Erachtens eine unmittelbare Fortsetzung des Abverkaufs in Richtung der Zone 0,32-0,43 USD signalisieren.



