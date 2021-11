Richtig Gold kaufen: Die ersten Schritte auf dem Weg zum optimalen Vermögensschutz

Während die Aktienmärkte gerade von einem Allzeithoch zum nächsten springen, kommt der Goldpreis nicht so richtig vom Fleck. Nach der Entscheidung der US-Notenbank, die ersten Schritte zu einer geldpolitischen Straffung in Angriff zu nehmen, stand Gold zuletzt wieder unter Druck. Doch viele Anleger freuen sich über das aktuelle Preisniveau bei Gold, denn sie können sich zu günstigen Kursen mit Münzen und Barren eindecken. Und es gibt nicht wenige Investoren, die im Herbst des Jahres 2021 zum ersten Mal über einen Goldkauf nachdenken.

Das Edelmetall-Investment ist bei immer mehr Menschen in Deutschland beliebt, weil es erstaunlich unkompliziert funktioniert. Bei einem Edelmetallhändler wie pro aurum ist es problemlos möglich, Münzen oder Barren über das Internet oder in einer der vielen Niederlassungen zu kaufen. Bis zu einem Wert von 1.999 Euro kann ein Edelmetall-Kauf sogar anonym in bar erfolgen. Dieser Aspekt ist für viele Anleger interessant, denn sie möchten sich nicht mit den komplizierten Mechanismen einer Trading-Plattform beschäftigen, sondern ganz einfach einen Sachwert kaufen, den sie auch in den Händen halten können.

Dieser Aspekt fällt bei einer weitverbreiteten Investment-Alternative zu physischem Gold weg, nämlich bei Papiergold. Hierbei handelt es sich um Konstrukte, bei denen Anleger kein physisches Edelmetall erwerben, sondern lediglich ein Lieferversprechen – oder mit anderen Worten: ein Blatt Papier, auf dem das Wort „Gold“ geschrieben steht. Das Problem: Zertifikate und Optionsscheine sind in den allerwenigsten Fällen mit physischem Edelmetall hinterlegt. Dieser Umstand hat zu der kuriosen Situation geführt, dass der Gegenwert des weltweit gehandelten Volumens an Derivaten auf Gold die Menge des weltweit verfügbaren Goldes um ein Vielfaches überschreitet. Dass ein solches Finanzkonstrukt nicht dazu geeignet ist, das eigene Vermögen zu schützen, ist offensichtlich.

Moderne Anlagemünzen für ein krisenfestes Portfolio

Wer sein Vermögen mit Gold krisenfest machen will, sollte daher auf sogenanntes „Kapitalanlagegold“ setzen. Hierbei handelt es sich um moderne Anlagemünzen, die speziell für Privatanleger entwickelt worden. Das berühmteste Beispiel ist der Krügerrand aus Südafrika, der seit 1967 für Anleger geprägt wird. Seit Anfang der Achtzigerjahre gibt es zahlreiche Alternativen, beispielsweise den Maple Leaf aus Kanada, den American Eagle aus den USA oder das Känguru aus Australien. Der europäische Kontinent ist mit dem Wiener Philharmoniker aus Österreich sowie der Britannia aus Großbritannien auf dem Markt für Edelmetall-Anlagemünzen vertreten.

Neben den sogenannten Bullionmünzen sind auch Goldbarren als Investment geeignet. Es gibt Stückelungen ab einem Gramm und bis zu einem Kilogramm für Privatanleger. Für Barren wie auch für Münzen gilt: Je größer die Gewichtseinheit, desto geringer fallen die Prägekosten proportional ins Gewicht. Aus diesem Grund ist es ratsam, auf Standardgrößen wie beispielsweise die Unze mit einem Gewicht von 31,10 Gramm oder einen Barren ab einem Gewicht von 100 Gramm zu setzen. Bei diesen Gewichtseinheiten erhalten Anleger das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Bei der Auswahl passender Anlageprodukte sollten Investoren gerade beim Einstieg und beim ersten Kauf die alte Weisheit „Wer streut, rutscht nicht“ beachten. Damit ist einerseits gemeint, dass das Risiko nicht ausschließlich auf Gold lasten sollte, sondern stattdessen in überschaubaren Umfang auch in Silber, Platin und Palladium investiert werden sollte. Außerdem sollten Anleger den Gegenwert ihres Edelmetall-Investments nicht in ein einzelnes Anlageprodukt wie beispielsweise einen großen Barren stecken, sondern auch mehrere kleinere Stückelungen vorhalten. So sichern sie sich maximale Flexibilität, wenn ein kurzfristiger Finanzbedarf entsteht. Und durch die breite Produktpalette der Anlagemünzen lässt sich praktisch jeder Geldbetrag bequem stückeln.

Bildrechte: iStock.com