DEN RICHTIGEN STEUERBERATER FINDEN

(djd). Wenn der jährliche Abgabetermin für die Steuererklärung naht, grübeln überall in Deutschland Menschen über unverständlichen Formularen, unsortierten Belegen, dem Unterschied zwischen Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen - und neuerdings auch über diverse Corona-Sonderregeln. Mit professioneller Unterstützung durch einen Steuerberater lässt sich dann oft viel Geld sparen – bei Privatleuten im Schnitt rund 870 Euro, wie eine repräsentative Untersuchung von Innofact im Auftrag von Gelbe Seiten unter 1.000 Befragten ergab. 85 Prozent der Steuerzahler mit Berater glaubten zudem, dass dieser das Optimum bei der Erklärung herausgeholt habe. Unter den Befragten, die ihre Steuererklärung selbst erstellen, lag dieser Wert nur bei etwa 72 Prozent.



Kompetenz und Zeitersparnis zählen





Die wichtigsten Gründe, sich auf die Suche nach einem Steuerberater zu machen, sind dessen bessere Kenntnis steuerlicher Regeln (83 Prozent), der geringere Zeitaufwand (82 Prozent) und eine gute Beratung mit dem Ziel der Steuerersparnis (78 Prozent). Neben dem Delegieren der ungeliebten Tätigkeit ist also vor allem Fachkompetenz gefragt. „Die Ergebnisse sind der beste Beweis, dass man nicht den erstbesten Steuerberater auswählen, sondern sich bei der Suche Zeit nehmen und auf seriöse Quellen verlassen sollte. Gelbe Seiten beispielsweise bietet für Kunden ein übersichtliches Portal und zusätzliche Services an, damit die Menschen den für ihre Bedürfnisse idealen Partner finden“, erklärt Dirk Schulte, Geschäftsführer des Unternehmens. Auf dem Portal www gelbeseiten de finden Beratungssuchende nicht nur Kontaktinformationen, sondern auch Themenschwerpunkte, Bewertungen und einen Vermittlungsservice. Mit wenigen Klicks kann man Angebote einholen, zwischen Anbietern vergleichen und Aufträge vergeben.Dass nach solchen Informationen ein hoher Bedarf besteht, zeigt die Umfrage ebenfalls: Bisher nehmen erst 18 Prozent der Befragten einen Steuerberater in Anspruch. Und trotz insgesamt hoher Zufriedenheit kann sich etwa jeder Dritte vorstellen, in Zukunft die Kanzlei zu wechseln. Dazu spielt fast jeder Fünfte, der bisher noch keinen Profi mit seinen Steuerangelegenheiten beauftragt hat, ernsthaft mit dem Gedanken, das beim nächsten Mal zu tun. „Das beweist, dass sich auch weiterhin viele Menschen auf die Suche nach einem Steuerberater machen werden“, sagt Dirk Schulte. Und solange das Steuerrecht so kompliziert bleibt wie heute, dürfte sich das kaum ändern.

