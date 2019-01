RIB Software vermeldet neuen Phase-II-Auftrag - Aktie mit neuer Kaufempfehlung!

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Zwei positive Nachrichten für die RIB Software SE innerhalb kürzester Zeit. Zum Wochen- und Jahresende vermeldete das Unternehmen einen neuen Kunden gewonnen zu haben. Hierbei handelt es sich um einen deutschen Mittelständler, der mit RIB Software einen Phase-II-Auftrag abgeschlossen hat. Mehr konnte man über diesen Deal nicht erfahren, auch nicht über finanzielle Details. Die zweite positive Nachricht für RIB Software kommt aus dem Hause Kepler Cheuvreux. Die Analysten vergeben für die Papiere der Stuttgarter eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel bei 14 Euro je Aktie. Anleger und Aktionäre scheinen diese positiven Nachrichten zum Jahresende sofort zu honorieren und verhelfen der Aktie zum einem positiven Jahresausklang.

Die Aktie geht mit einem Plus von 4,05 Prozent und einem Kurs von 11,83 Euro aus dem letzten Handelstag des Jahres. Wichtig werden die Indikatoren am Mittwoch sein, werden diese beachtet, können Anleger und Aktionäre danach handeln. Startet die Aktie positiv in die neue Woche, könnte sie auf die Widerstandsmarke bei 11,96 Euro treffen. Sollte diese überwunden werden, könnte der Aufwärtstrend bestätigt werden. Prallt sie dagegen an dieser ab, wird die Abwärtsbewegung eingeleitet. Sollte die Aktie dagegen negativ in die neue Woche starten, könnte sie auf die Unterstützungsmarke bei 11,44 Euro treffen. Sollte sie hieran abprallen, könnte der Aufwärtstrend bestätigt werden. Durchbricht sie diese dagegen, könnte die Abwärtsbewegung eingeleitet werden.