RIB Software sorgt für strahlende Gesichter

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Wenn eine Aktie quasi über Nacht 40 Prozent zulegt und auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren klettert, schlagen die Anlegerherzen natürlich höher.

Was für eine Freude muss bei den wikifolio-Tradern geherrscht haben, als genau das am vergangenen Donnerstag bei der Aktie von RIB Software passierte. Um 6:59 Uhr gab der Spezialist für Bausoftware bekannt, von der französischen Schneider Electric ein Übernahmeangebot erhalten zu haben. Der Elektrotechnik-Konzern will jedem Anteilseigner einen Preis von 29 Euro pro Aktie zahlen. Am Vortag hatte RIB Software noch bei 20,60 Euro geschlossen. Der Aufschlag auf den letzten Kurs betrug somit satte 40 Prozent.

Das perfekte Timing und ein neuer Rekord

Besonders glücklich dürfte darüber Torsten Maus ( TorstenMaus ) gewesen sein. Der Trader hatte seinen Aktienbestand in dem wikifolio TREND-SURFER erst am Mittwochmorgen aufgestockt. Auf eine mögliche Übernahme ging er in der Begründung nicht ein: „Nach einer Umplatzierung hat Morgan Stanley die 5-Prozent-Schwelle überschritten und es kann davon ausgegangen werden, dass der Verkaufsdruck nun beendet ist. Die MWTO Software wird gut angenommen und es besteht mittelfristig umfangreiches Umsatzpotential.“ Nur einen Tag später konnte er die relativ hoch gewichtete Position dann mit Gewinnen von bis zu 43 Prozent komplett auflösen. Sein erst ein Jahr altes Musterdepot sprang dadurch auf ein neues Allzeithoch bei rund 120 Euro. Aktuell liegt das Plus bei gut 18 Prozent, wobei der maximale Verlust gerade mal fünf Prozent beträgt.

Der sehr erfahrene Trader kombiniert bei dem Depot einen „klassischen Trendfolgeansatz nach Darvas“ mit einer „intelligenten Marktphasenoptimierung“. Als Ziel gibt er an, „Börsentrends frühzeitig zu indizieren, um mittelfristig hohe Kursgewinne mit Einzelaktien zu erzielen“. Bei RIB Software ist ihm das – wenn auch mit etwas Glück – sehr schnell gelungen. Der Trader, der selbst in dem wikifolio-Zertifikat investiert ist, scheint hier auch das Kapital von Bekannten zu verwalten: „Die Idee zum wikifolio ist daraus entstanden, dass zahlreiche Kollegen und Freunde nach Investitionsmöglichkeiten gesucht haben und es nun darum geht, mit einem für mich vertretbaren Aufwand eine professionelle Strategie umzusetzen“. Das investierte Kapital liegt bei 230.000 Euro. Aktuell dürften mit der Entwicklung des noch jungen wikifolios alle Beteiligten zufrieden sein.

+17,0 % seit 29.01.2019

+17,4 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 231.321,76 investiertes Kapital

TorstenMaus DE000LS9NLJ6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart Analyse Mai 19Sep 19Jan 200-10102030 Donnerstag, 25. Juli 2019 -1,56 % DAX+10,19 % KennzahlenKontinuierliches Wachstum 200 Prozent nach gut sieben Jahren

Dasselbe gilt sicher auch für diejenigen, die ihr Geld in dem Zertifikat auf das bereits im Oktober 2012 gestartete wikifolio RS Cont angelegt haben. Dazu zählt auch Markus Ruf ( DrKuhl ) selbst. Der Trader kommt bislang auf eine jährliche Durchschnittsperformance von gut 16 Prozent bei einem bisherigen, vorübergehenden Maximalverlust von nur 19 Prozent. Unter dem Strich hat sich das auf Rekordhoch liegende Portfolio verdreifacht. Gelungen ist ihm das mit einer Mischung aus einem Relative Stärke-Ansatz, saisonalen bzw. charttechnischen Analysen sowie der Berücksichtigung fundamentaler Unternehmensdaten. Bei der Aktie von RIB Software, die unverändert einer der größten Depotwerte ist, liegt er dank des Kurssprungs nun mit 38 Prozent im Plus. Auch bei ihm kann man die Freude darüber in seinem Kommentar deutlich spüren: „RIB Software konnte sich in der letzten Zeit sehr positiv entwickeln, dies gipfelte nun mit dem Übernahmeangebot durch Schneider Electric. Die Aktie legte daraufhin mit einem Kurssprung im Wochenvergleich um über 56 Prozent zu. Die Strategieauswahl konnte somit wieder eine interessante Aktie entdecken und einen weiteren Volltreffer landen“. Ähnlich sieht die Sache unter anderem auch bei Tesla aus, die als Top-Titel mit einem Plus von 73 Prozent ebenfalls Bestandteil des Portfolios sind.

+209,9 % seit 16.10.2012

+43,8 % 1 Jahr

0,92× Risiko-Faktor

EUR 55.431,53 investiertes Kapital

# Name ISIN Handelsvolumen Alle Trades Käufe 1 Wirecard DE0007472060 € 1 422 185,60 880 53% 2 Tesla Motors US88160R1014 € 86 266,01 383 54% 3 Varta DE000A0TGJ55 € 287 544,45 349 64% 4 Deutsche Bank DE0005140008 € 32 611,27 340 51% 5 Amazon US0231351067 € 92 128,32 330 50% 6 Microsoft US5949181045 € 52 243,29 317 55% 7 Apple US0378331005 € 38 040,86 310 50% 8 PowerCell Sweden SE0006425815 € 119 896,52 259 55% 9 RIB Software DE000A0Z2XN6 € 320 023,00 221 22% 10 BarrickGold CA0679011084 € 367 474,61 215 63%

DrKuhl DE000LS9CSD7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart Analyse Bechmarks für Intraday nicht verfügbar20142016201820200100200300-100 KennzahlenRelative Stärke-Ansatz nach Levy! Die meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage auf wikifolio.comJetzt neu auf Spotify! Unser wikifolio Podcast.

Erfahren Sie mehr über die wikifolio-Trader und deren Handelsstrategien.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Disclaimer − Wichtiger rechtlicher Hinweis

wikifolio Financial Technologies AG hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf wikifolio.com bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für die wir uns entschuldigen.