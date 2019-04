RIB Software – kräftig Musik drin

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Im Chartbild sieht man, dass die Aktie von RIB Software ziemlich passgenau am Fünfjahrestief aufsetzte im Dezember und seitdem geht die Post ab. Plus 80 Prozent und für Trendfolger muss noch lange nicht Schluss sein. Den Turbokaufen alle Trader, die dabei sein wollen – unsere Empfehlung auf RIB. Auch die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RIB Software nach Jahreszahlen auf “Buy” mit einem Kursziel von 18 Euro bestätigt. Der Bausoftware-Hrsteller habe beim Umsatz die Markterwartung übertroffen, aber in puncto Profitabilität enttäuscht, schrieb Analyst Gal Munda in einer am Montag vorliegenden Studie. Letzteres resultiere aus den Zukäufen im abgelaufenen Jahr und aus den vertieften Partnerschaften mit sogenannten Managed Service Providern, die im Schnitt weniger rentabel arbeiteten als RIB.