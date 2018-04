RIB Software: Reif für die Erholung

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Gestern hat sich die Aktie von RIB Software noch mal an die vorhermarkierten Tiefstände herangetastet, ist dann aber dynamisch nach obengedreht. Das könnte den Anfang einer größeren Gegenbewegung darstellen.Denn die Aktie kommt von einem kurzfristig überverkauften Niveau – undist jetzt exakt an der 200-Tage-Linie angekommen. Wird diese überwunden,würde das angesichts des drastischen Kurseinbruchs um 54 Prozent vomMärz-Hoch zum -Tief weiteres Erholungspotenzial freisetzen.Unterstützung erhält dieses Szenario von dem kurzfristig markiertenDoppeltief.Dabei handelt es sich aber vor allem um technisches Kurspotenzial,fundamental ist die Lage komplizierter. Die Analysten von Warburg hattenmit ihrer Analyse im März Zweifel am Geschäftsmodell von RIB Softwaregeäußert und damit den Börsenabsturz eingeleitet. Anfang April hat dieBank noch einmal nachgelegt, die Prognostizierbarkeit der Entwicklungder wichtigen Plattform YTWO für die Projektplanung in der Bauindustriein Frage gestellt und das Kursziel erneut von 22,00 auf 18,50 Euro gesenkt.Andere Analysten bleiben hingegen bullish, Equinet hat beispielsweisemit einer Anhebung des Kursziels von 16,50 auf 25,00 Euro auf die Zahlenund die Kursturbulenzen reagiert und das Kaufurteil bekräftigt.Festzuhalten bleibt allerdings, dass RIB Software einen großen Erfolg imPlattformgeschäft benötigt, um den aktuellen Marktwert zu rechtfertigen,denn das Unternehmen wird auf Basis der von Analysten geschätzten Erlösein diesem Jahr mit einem sehr hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,6bewertet.Die vom Kursabsturz geschockten Anleger werden vermutlich erst einmalBelege für ein deutlich anziehendes Plattformgeschäft sehen wollen,bevor sie dem Unternehmen wieder nachhaltig höhere Kurse zutrauen.Insofern sehen wir RIB Software aktuell als kurzfristige technischeSpekulationschance.