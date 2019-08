RIB Software: Bringen die Zahlen den großen Sprung? Gute Trading-Chance voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Mit zwei Artikeln hatten wir sie bisher über diese Trading-Chance mit RIB Software informiert und den Express-Service-Abonnenten auch jeweils unsere Meinung dazu mitgeteilt. Am 23. Juli hatten wir getitelt: „RIB Software: Es könnte trotz Kursverlust weiter aufwärts gehen – Kaufkurse?“ Die Abonnenten haben folgende Zusatzinformation erhalten: „Wir gehen davon aus, dass RIB Software noch Potential hat und würde uns sehr wundern, wenn die Halbjahreszahlen, die für den 31. Juli angekündigt wurden, nicht zu einem Kurssprung reichen.“

Wir hatten in diesem Artikel auch auf die charttechnische Lage abgezielt und eine Trading-Chance entwickelt, die bereits angelaufen ist. Wer nach unserer ersten Berichterstattung Mut für den Einstieg bewiesen hat, konnte am Montag auf einen Gewinn von über 40 Prozent blicken. Der Kursanstieg am Montag war der Meldung geschuldet, dass RIB Software „den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der BAUER Gruppe“ bekannt gab. „Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Mit seinen über 110 Tochterfirmen verfügt Bauer über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten. Die BAUER Gruppe verzeichnete im Jahr 2018 mit etwa 12.000 Mitarbeitern in rund 70 Ländern eine Gesamtkonzernleistung von 1,7 Milliarden Euro.“