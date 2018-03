RIB Software: Nach dem Absturz zugreifen?

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Die Aktie von RIB Software hat in den letzten Monaten einenatemberaubenden Höhenflug erlebt. Nach einer Kapitalerhöhung und einerVerkaufsempfehlung kam nun die kalte Dusche. Bietet der massiveKursrutsch eine attraktive Einstiegsgelegenheit? RIB Software ist einAnbieter von digitalen Tools und Lösungen für die Bauindustrie. Aktuellsoll das Geschäft durch gemeinsame Plattformen mit großen Partnernvorangetrieben werden.Vor zwei Jahren wurde gemeinsam mit dem in Singapur ansässigenAuftragsfertiger Flex, eher bekannt unter dem früheren NamenFlextronics, die Lösung YTWO Formative am Markt eingeführt, die in einemSystem die Planung und Steuerung eines Bauprojekts mit den nötigenZulieferern vernetzt. Im Februar folgte dann die Nachricht, dassMicrosoft für die gemeinsame Cloud-Lösung MTWO gewonnen werden konnte,über die Software- und Datenservices vermarktet werden sollen.Dank dieser Aufstellung kann RIB Software ein dynamisches Wachstumvorweisen, im letzten Jahr erhöhten sich die Erlöse um rund ein Zehntelauf 108,3 Mio. Euro, in diesem Jahr soll die Steigerungsrate zwischen 8und 17,3 Prozent liegen. Das EBITDA wird allerdings nun unter hohenProduktinvestitionen leiden: Nach 40,2 Mio. Euro in 2017 (+22,9 Prozent)liegt die Erwartung für das Ergebnis vor Steuern, Zinsen undAbschreibungen für die laufende Periode zwischen 33 und 43 Mio. Euro.Das Unternehmen hat aber ein gutes Cashpolster für Investitionen, perEnde September 2017 wurden noch 148 Mio. Euro als Kassenbestandausgewiesen.Trotzdem hat RIB Software nun eine 10-prozentige Kapitalerhöhungdurchgeführt, die mit deutlichem Abschlag zum vorherigen Aktienpreis zueinem Kurs von 28 Euro durchgeführt wurde, nichtsdestotrotz aber einenErlös von brutto 131 Mio. Mio. eingespielt hat. Den Analysten vonWarburg ist das sauer aufgestoßen. Als Widerspruch wurde gesehen, dasstrotz eines so aussichtsreichen Plattformgeschäfts und einer hohenLiquidität zum derzeitigen Zeitpunkt eine so deutliche Verwässerung inKauf genommen wurde. Das wurde mit Zweifeln an der Strategie desUnternehmens und einer Abstufung der Aktie von Kauf auf Verkaufen,verbunden mit einer Reduktion des Kursziels von 32 auf 22 Euro, garniert.Das beschleunigte die Talfahrt der Aktie, die vom kurz zuvor markiertenMärzhoch bis zum Schlusskurs am Freitag 34 Prozent ihres Werteseinbüßte. Das lockt optisch zum Einstieg, mit einer Marktkapitalisierungvon immer noch 1,2 Mrd. Euro ist das Unternehmen aber selbst gemessen amoberen Umsatz der Zielspanne für 2018 in Höhe von 127 Mio. Euro wahrlichkein Schnäppchen. Mutige Anleger können nach der drastischen Korrekturtrotzdem auf eine kurzfristige Gegenbewegung setzen. DieWahrscheinlichkeit, dass der Titel im Anschluss den steilenmittelfristigen Aufwärtstrend wieder fortsetzen wird, stufen wir aberals relativ gering ein.