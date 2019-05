!!! RAYTHEON „Weapons of mass destruction” !!!

Weitere Suchergebnisse zu "Raytheon":

Es ist schon traurig, denn es scheint so, als ob man sich darauf verlassen könnte, dass wenn in den USA die republikanische Partei regiert, ein Krieg nicht mehr fern ist. Dabei ist es vollkommen egal, ob der Präsident Nixon, Bush Senior oder Bush Junior heißt. Reagan bildet insofern eine Ausnahme, als dass er keinen offenen Krieg geführt hat, aber dafür hat er in seinen beiden Amtszeiten den Militäretat massiv aufgestockt, was im Grunde genommen am Ende auf dasselbe hinausläuft: die Rüstungsindustrie profitierte massiv.

Jetzt ist Trump Präsident und die jüngsten Ereignisse lassen insoweit aufhorchen, als dass sein Außenminister, Mr. Mike Pompeo, seinen geplanten Deutschlandbesuch kurzfristig abgesagt hat. Er ist nicht nach Berlin gereist, sondern nach Bagdad, um dort zu verkünden, dass eine massive Angriffsgefahr von Iran ausgehe. Derartige Aussagen kommen uns doch bekannt vor. Hat nicht Bush Junior einst gesagt, es gäbe Massenvernichtungswaffen im Irak?

Der Iran hat die letzten 270 Jahre keinen Angriffskrieg mehr geführt!

Verstehen Sie uns bitte nicht falsch. Wir sind weder Militaristen, noch Kriegstreiber – wir sind nur REALISTEN. Und einzig aus diesem Grund können wir nicht oft genug sagen, dass es eigentlich kein besseres Investment gibt, als Rüstungs-Aktien!

Wenn man sich auf nichts mehr verlassen kann, dann doch darauf, dass, solang es Menschen gibt, es höchstwahrscheinlich Kriege geben wird. Der Wunsch nach Vernichtung lässt niemals nach.

Wir haben wie sie sich vorstellen können eine hochinteressante Analyse für den US Rüstungsgiganten RAYTHEON. Hier liegen fundamental, technisch und nach Elliott Wave Zählung Erwartungen auf Linie wie es nur selten der Fall ist.

