RATIONAL (Weekly) - Diese Konstellation lieben wir

Der Einstieg in „Dauerläufer-Aktien“ mit einem stabilen Aufwärtstrend, nachdem diese

eine charttechnische Konsolidierung durchschritten haben, zählt zu unseren absoluten

Lieblingssetups. Ein lehrbuchmäßiges Beispiel für diese Vorgehensweise liefert aktuell

(wieder einmal) die Rational-Aktie. Nach dem erfolgreichen Test des Basisaufwärtstrends

seit März 2009 (akt. bei 510 EUR) konnte das Papier jüngst die 38-Wochen-Linie sowie

den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. jeweils bei 544 EUR) überspringen (siehe Chart).

Letzteres sorgt für die Auflösung einer trendbestätigenden Flagge nach oben. Dieser

Ausbruch wird durch die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) bzw. das

frische MACD-Kaufsignal bestätigt. Damit ist ein zweites Setup erfüllt – nämlich die

Kombination relativ starker Titel mit einem abgeschlossenen Konsolidierungsmuster.

In der Konsequenz dürfte das bisherige Allzeithoch bei 596 EUR noch nicht das Ende

der Fahnenstange markieren. Aus der Fibonacci-Projektion der Atempause von Herbst

2017 bis April 2018 ergeben sich danach weitere Anlaufziele bei 637/663 EUR. Eine

enge Absicherung auf Basis des o. g. gleitenden Durchschnitts gewährleistet aktuell

ein herausragendes Chance-Risiko-Verhältnis.





















RATIONAL (Weekly)











































