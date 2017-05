RALLY AM AKTIENMARKT PAUSIERT

Nachdem der Dax am Mittwoch mit einem neuen Rekord-Schlusskurs bei 12.757 aus dem Handel ging, legte er am Donnerstag eine Verschnaufpause ein und pendelte bis zum Mittag in einer engen Handelsrange.Nach der tagelangen Macron-Rally kam Gegenwind aus den USA. Die Entlassung des FBI-Chefs James Comey durch US-Präsident Donald Trump sorgte für Unruhe an den Märkten. Börsianer befürchten, dass dieser Streit die Verabschiedung von Trumps Wirtschaftsprogramm im Parlament erschwert. Marktexperten nach sei die wichtigste Frage, wie sich dies auf die Steuerpläne auswirke. Der Markt rechne mit einer Senkung. Jegliches Anzeichen, dass diese sich bis 2018 verzögert, sei belastend für die Börse.Der wieder steigende Ölpreis hingegen stützte die Energiewerte und lockte so Anleger an. Wegen eines überraschend deutlichen Rückgangs der US-Rohöllagerbestände legten die Ölpreise am Mittwoch deutlich zu. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kletterte am Donnerstag bis auf 50,904 US-Dollar. Das Faß der US-Sorte WTI notierte bei 47,96 DollarNeben der erneuten Flut von Firmenbilanzen stand am Donnerstag die Zinsentscheidung der Bank von England (BoE) an. Wie erwartet, setzt die britische Notenbank ihre Niedrigzinspolitik unverändert fort. Der Leitzins bleibe weiterhin auf dem historischen Tief von 0,25 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag in London mit. Kurz vor den vorgezogenen Parlamentswahlen am 8. Juni galt eine Veränderung des geldpolitischen Kurses als sehr unwahrscheinlich. Auch das Volumen der Wertpapierkäufe zur Konjunkturstützung ließ die Notenbank am Donnerstag wie erwartet unverändert bei 435 Milliarden Pfund.