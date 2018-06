Quo vadis, Italia?

In den letzten Tagen dominierte vor allem ein Thema die Finanzmärkte: Die politische Krise in Italien.Am Wochenende scheiterte überraschend die Regierungsbildung zwischen Lega und Fünf-Sterne Bewegung. Staatspräsident Sergio Mattarella hatte sich geweigert, den Euro- und Deutschland-Kritiker Paolo Savona zum Finanzminister zu ernennen. Die Marktteilnehmer reagierten zunächst positiv: Die Rendite und damit der Risikoaufschlag italienischer Staatsanleihen ging zunächst wieder auf rund 1,9 Prozentpunkte zurück. Doch schon bald machte sich in Anbetracht der unsicheren Situation wieder Skepsis an den Börsen breit. Die Risikoaufschläge legten wieder zu: Vor allem am Dienstag erlebten italienische Staatsanleihen einen rabenschwarzen Handelstag. Beobachter sprechen vom schwersten Ausverkauf seit 25 Jahren. Quasi über Nacht stieg die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen kurzzeitig um 1,4 Prozentpunkte auf über 3,3 Prozent und damit den höchsten Stand seit fast vier Jahren.Nach dem Scheitern der Regierungsbildung sollte eigentlich Wirtschaftsexperte Carlo Cottarelli an der Spitze einer Übergangsregierung das Land zu Neuwahlen führen. Doch am Donnerstag kam schon die nächste Trendwende: Giuseppe Conte wird diesen Freitag doch mit seinem Kabinett vereidigt. Jedoch mit veränderter Verteilung: Paolo Savona soll jetzt für europäische Angelegenheiten zuständig sein. Beide Seiten haben nun, was sie wollten: Mattarella hat Savona als Finanzminister verhindert, Conte wird aber trotzdem die Regierung bilden. Damit sind wieder alle Befürchtungen geweckt, dass die populistische Regierung zur Belastungsprobe für die Währungsunion werden könnte. Auch wenn Lega und Fünf-Sterne den Euro-Ausstieg angeblich nicht planen: Die Entwicklung in Italien dürfte die Finanzmärkte weiter in Atem halten.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.