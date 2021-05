Quartalszahlen von Nel ASA, Ballard Power und Co. – Platzt jetzt die Wasserstoff-Blase?

Deutliche Kursverluste hatten dieser Tage die Aktionäre von einigen Wasserstoff-Unternehmen zu verkraften. Nach der Vorlage von Quartalszahlen kam es in den letzten Tagen zu heftigen Kurskapriolen. Die Aktien von Nel ASA (WKN A0B733) und Ballard Power (WKN A0RENB) verloren rund ein Drittel ihres Wertes. Auch die Aktien der übrigen Wasserstoff-Unternehmen mussten deutliche Kursverluste hinnehmen; so verlor beispielsweise einer der Marktführer für Wasserstoff-Technologie, Plug Power (WKN A1JA81), knapp 20% an Wert.

UNTERNEHMEN WKN AUSGEFÜHRTE ORDERS* UMSATZ IN €* 1. SUNHYDROGEN A2P662 37.541 107.402.920

2. PLUG POWER A1JA81

16.894 240.733.304

3. NEL ASA A0B733 15.280 99.703.843

4. BALLARD POWER A0RENB

9.858 91.877.664 5. ITM POWER

A0B57L

5.036 36.684.441

6. HEXAGON PURUS A2QKGG 4.504 15.179.521

7. FUELCELL ENERGY A2PKHA

4.208 57.474.541

8. POWERCELL SWEDEN A14TK6

3.753 25.884.898 9. WEICHAI POWER A0M4ZC

3.240 23.179.016

10. LINDE A2DSYC

3.018 30.865.707

Während einige Experten in dem Kursverfall eine gesunde und überfällige Korrektur sehen, sehen andere Marktbeobachter die große Chance zum Einstieg gekommen. Welche Entscheidung sich am Ende als die richtige erweist, wird wohl die Zeit zeigen.► Sie wollen mehr zu Thema erfahren? Hier geht es zu unserem

* an der Börse Stuttgart im Zeitraum vom 04.01.2021 bis 18.03.2021

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.