Vor Quartalszahlen: Viele Käufer in US-Underlyings

Bei den Stuttgarter Derivateanlegern sind heute verbriefte Derivate auf amerikanische Underlyings gefragt. Die Anleger kaufen sehr stark einen Call-Optionsschein (WKN MC6JY8) auf Tesla. Heute Abend vermeldet der Konzern die Geschäftszahlen fürs erste Quartal. Die Schätzung für das Ergebnis je Aktie beträgt 0,628 US-Dollar. Inzwischen beträgt die Marktkapitalisierung von Tesla bereits 128 Milliarden Euro. Gegen Mittag notiert die Aktie bei 721 Euro knapp 11 Euro höher.





Ein Call-Optionsschein (WKN CU3Q3F) auf den e-Commerce- und Cloud-Anbieter Amazon steht in der Gunst der Anleger ebenfalls sehr hoch. Unser Händler erhält in dem Call-Optionsschein fast ausschließlich Kauforders. Amazon wird am Donnerstag seine Quartalszahlen veröffentlichen. Marktteilnehmer gehen von einem Gewinn je Aktie von 6,4768 US-Dollar aus. Die Aktie notiert heute bei 2.165 Euro 31,50 Euro höher.Auch bei Apple steht morgen die Veröffentlichung der Quartalszahlen an – jedoch berichtet Apple über das zweite Konzernquartal. Im Vorfeld kaufen die Anleger in Stuttgart einen Call-Optionsschein (WKN CP9A3T) auf den Smartphone-Pionier. Für das zweite Quartal wird bei Apple ein Ergebnis je Aktie von 2,46 US-Dollar erwartet. Die Aktie selbst liegt heute bei 258,90 Euro mit knapp einem Prozent im Plus. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.