Quanta Services bereitet sich für den nächsten Ausbruch vor

Breakout Trading-Strategie

Symbol: PWR ISIN: US74762E1029

Rückblick:

Quanta Services, Inc. installiert, aktualisiert, repariert und wartet die Stromübertragungs- und -verteilungsinfrastruktur sowie Umspannwerkseinrichtungen und bietet zudem noch weitere technische Dienstleistungen an. Langfristig gesehen verlief der Trend relativ seitlich und seit 21. Oktober 2019 wurde der Widerstandsbereich von 40.44 USD gebrochen. Seitdem versucht sich auch der mittelfristige Trend den Weg nach Norden zu schaffen. Kurzfristig gesehen befinden wir uns in einer seitlichen Phase, die nach einem Ausbruch viel Potenzial nach oben bietet.

Meinung: Die 40 USD und 39.40 USD Marken agieren derzeit als Unterstützung und werden somit mit hoher Wahrscheinlichkeit auch von anderen Marktteilnehmen beobachtet. Der klare Aufwärtstrend seit September letzten Jahres lässt vermuten, dass sich der Trend in Richtung Norden fortsetzt.

Chart vom 23.01.2020 Kurs: 40.92 USD

Setup: Sollte sich ein Ausbruch über den Konsolidierungsbereich von 41.70 USD ergeben hätten wir ein klares Breakout Setup. Ein Stopp könnte in diesem Fall knapp unter der Unterstützungszone von 39.80 platziert werden. Wer seine Positionen jedoch aufbaut, könnte der gesamte untere Channel-Bereich von 40 USD bis 39.30 USD als Einstiegslevels nutzen. Mögliche Ausstiegszonen, die auch gleichzeitig als Widerstandszonen agieren wären die Marken 42.50 USD und 44 USD. Zu beachten wären die Quartalszahlen, die mit großer Wahrscheinlichkeit am 20. Februar bekanntgegeben werden. Dieses Ereignis kann zu Gaps in beiden Richtungen führen und erhöht somit das über Nacht Risiko. Aus diesem Grund ist wäre es sinnvoll um solche Ereignisse herum Gewinne mitzunehmen und nicht keine neuen Positionen zu eröffnen.

Meine Meinung zu PWR ist bullisch

Autor: Silviya Marinska besitzt aktuell Positionen in PWR

Analyse erstellt im Auftrag von





Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.



Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Risikohinweise: Es handelt sich bei den besprochenen Finanzinstrumenten teils um hochspekulative Veranlagungen, welche zu einem Totalverlust führen können.Frühere Wertentwicklungen. Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht. Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen. Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

