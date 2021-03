Qualitativ hochwertige Bergbauregionen

Jedes Jahr ermittelt das Fraser Institute die führenden Gerichtsbarkeiten für Bergbauinvestitionen

Um es gleich vorweg zu stellen, auf Platz eins befindet sich für das Jahr 2020 Nevada. Damit hat dieses Jahr der Bundesstaat Nevada Westaustralien vom Thron gestoßen. Auf Platz zwei landete Arizona, das im Vorjahr nur Platz neun belegte. Saskatchewan, berühmt für hochwertige Uranvorkommen, nimmt den dritten Platz in der Hitliste ein.





Westaustralien befindet sich nun auf dem vierten Platz, gefolgt von Alaska, Quebec, Südaustralien, Neufundlang & Labrador, Idaho und Finnland.





In Finnland ist etwa Mawson Gold vertreten. In dessen Rajapalot-Projekt gibt es Gold und Kobalt. Dazu kommen noch Gold- und Silberprojekte in Australien und ein Goldprojekt in Oregon, USA.





Der Bericht des Fraser Institutes hat 77 Bergbauregionen weltweit untersucht. Entscheidende Punkte sind dabei die geologische Attraktivität, die Regierungspolitik, die Exploration und die Investitionsseite. Die Attraktivität in den Augen von Bergbauinvestoren ist ein wichtiger Punkt, daneben ist natürlich das jeweilige Projekt mit seinen Ressourcen und die Expertise des Managements von Bedeutung. Auch positiv ist es, wenn ein Unternehmen mehrere Projekte im Portfolio besitzt.





So wie etwa GoldMining. Eine große Menge an Gold- und/oder Kupferprojekten, meist in Brasilien und in den USA sorgen für eine enorme Ressourcenmenge von rund 26 Millionen Unzen Gold. Auch ein eigenes Royalty-Unternehmen wurde von GoldMining gegründet.



Ein besonders großes Maß an Diversifizierung erhält ein Anleger mit einem Royalty-Unternehmen wie zum Beispiel mit Osisko Gold Royalties. Rund 140 Projekte sind hier mit dabei. Sehr einträglich ist die fünfprozentige Netto-Lizenzgebühr für die Malartic-Mine, die größte Goldmine in Kanada, die noch Jahrzehnte produzieren wird. Im ersten Halbjahr 2020 erreichte Osisko Gold Royalties Rekordumsätze und Cashflows, trotz der Pandemie.



