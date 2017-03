Qualität zahlt sich aus

Auch wenn es einfach klingt, um erfolgreich in Goldgesellschaften zu investieren, ist es nötig nur gute Unternehmen auszuwählen

So brachte es jetzt auch Jim Cramer auf den Punkt. Bekannt geworden ist Jim Cramer, geboren 1955 in den USA, als Hedge Fund Manager, Schriftsteller und Fernsehpersönlichkeit.Die Auswahl guter Firmen und letztlich auch etwas Geduld sind wichtig auf dem Weg zu einem erfolgreichen Investment. Auch Jim Cramer, als er mit dem Aktienhandel begann, musst nach eigenen Aussagen Disziplin lernen.

Um ein Portfolio zu ruinieren, braucht es oft nicht viele Fehler. Daher widmet Cramer den Verlierern mehr Zeit als den Gewinnern in einem Portfolio. Ein gut diversifiziertes Portfolio soll also qualitativ hochwertige Unternehmensaktien enthalten. Dazu gehören auch die Titel von Goldproduzenten und Gesellschaften, die hochwertige Projekte in bergbaufreundlichen Gebieten besitzen und mit einem erfahrenen Management punkten können.

In Kanada, im Nord-West-Territorium, kontrolliert TerraX Minerals im Yellowknife-Grünsteingürtel einen von sechs hochgradigen Goldcamps. Früher haben hier die Goldminen Con und Giant produziert und zirka 16 Gramm Gold pro Tonne Gestein geliefert. Beste Infrastruktur und Gesetzgebung sind vorhanden. Die rund 382 Quadratkilometer viel versprechendes Goldland werden gerade umfassend bebohrt.

In Ontario entwickelt Treasury Metals sein Goliath-Goldprojekt. Ab 2018 oder 2019 wird die Produktion der geschätzten 11,4 Millionen Unzen Gold beginnen. Das Projekt punktet mit einer Lebensdauer von 13 Jahren und prognostizierten All-in Sustaining Kosten von 566 US-Dollar pro Unze Goldäquivalent.







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html